Marktbericht DAX ohne Schwung Anleger halten sich zurück Stand: 20.04.2023 07:43 Uhr

Der DAX scheint unter der Marke von 16.000 Punkten erst einmal festzuhängen. Für weitere Anstiege fehlen derzeit die Impulse. Auch in New York blieben die Anleger am Vortag vorsichtig.

Die Investoren an den wichtigsten Börsen Asiens waren heute Morgen nicht in Kauflaune. Angesichts der wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street habe sich an den asiatischen Börsen eine defensive Haltung etabliert, kommentierte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,6 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte ein paar Punkte im Plus. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent.

DAX gestern leicht im Plus Der DAX dürfte heute etwas von seiner Stabilität verlieren. Nachdem er gestern mit 15.895 Punkten knapp im Plus geschlossen hatte, taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit 15.891 Punkten knapp unter Vortagesschluss.

Dow Jones mit leichten Verlusten Auch an der Wall Street hielt sich die Kauflaune gestern in Grenzen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,2 Prozent tiefer, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite traten auf der Stelle. An der Wall Street geht die Bilanzsaison weiter: Nachdem gestern Abend nach US-Börsenschluss der Elektroautobauer Tesla Zahlen vorlegte, die unter den Erwartungen der Analysten blieben, rückt heute der Telekom-Konzern AT&T in den Fokus. Analysten gehen davon aus, dass AT&T wegen eines harten Wettbewerbs und der Zurückhaltung der Konsumenten beim Geldausgeben im ersten Quartal an Umsatz verloren hat. Weitere Zinserhöhung in den USA? Bereits gestern legte die US-Notenbank ihren Bericht zur Wirtschaftstätigkeit der USA vor, die sich in den vergangenen Wochen kaum veränderte. Auch die Erwartungen für das künftige Wachstum blieben größtenteils unverändert. Das Wachstum am Arbeitsmarkt habe sich etwas abgeschwächt. Positiv dürfte vor allem ins Gewicht fallen, dass sich der Preisanstieg verlangsamt habe. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, erklärte allerdings, dass die Inflationsrate nach wie vor problematisch sei und dass die US-Notenbank handeln werde, um sie zu senken. Erzeugerpreise in Deutschland dürften sinken Auch in Deutschland rücken heute die Inflationszahlen in den Fokus: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die deutschen Erzeugerpreise für März. Seit ihrem Höhepunkt im August 2022 ist diese für die Inflationsentwicklung wichtige Kennziffer bereits fünf Mal in Folge gefallen - zuletzt auf 15,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021.

Euro bleibt unverändert Der Euro blieb am frühen Morgen fast unverändert bei 1,0957 Dollar. Gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen konnte der Dollar im asiatischen Handel allerdings Zugewinne verbuchen. Die US-Währung wird in unsicheren Zeiten häufig als Hort der Stabilität angesteuert.

Ölpreise fallen deutlich Die Ölpreise kamen zuletzt deutlich ins Rutschen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent notierte am späten gestrigen Abend 1,8 Prozent tiefer bei 83,60 Dollar. Selbst die überraschend stark gefallenen Ölreserven in den USA konnten die Preise nicht stützen - Die Lagerbestände an Rohöl schrumpften im Vergleich zur Vorwoche um 4,6 Millionen auf 466,0 Millionen Barrel (je 159 Liter).

Sartorius startet in die Post-Pandemie-Ära Der Laborausrüster Sartorius ist infolge von Umsatzeinbußen und höheren Kosten mit einem Gewinnrückgang ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 22,1 Prozent auf 272 Millionen Euro, der Umsatz ging währungsbereinigt um 13,2 Prozent auf 903 Millionen Euro zurück. Die Einbußen seien Folge des nur noch marginalen Coronageschäfts und des anhaltenden Lagerbestandsabbaus von Kunden. Am letzten Tag des ersten Quartals verkündete Sartorius eine milliardenschwere Übernahme: Der DAX-Konzern will über seine Tochter Sartorius Stedim Biotech das französische Unternehmen Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro kaufen. Es gilt als der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte.

Tesla senkt Preise deutlich Die zuletzt deutlichen Preisnachlässe haben den Gewinn von Tesla zu Jahresbeginn stark sinken lassen. Obwohl der Umsatz gestiegen ist, verdiente der US-Autobauer unterm Strich 2,5 Milliarden Dollar und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Erlöse wuchsen um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar. Tesla lieferte im ersten Quartal des laufenden Jahres 422.875 E-Autos aus und stellte damit zwar seinen bisherigen Rekord ein, blieb aber unter den Erwartungen. Musk kurbelte die Verkäufe mit hohen Rabatten an, in diesem Jahr gab es bereits mehrere Preissenkungsrunden. Darunter leidet die Profitabilität - die operative Gewinnmarge von Tesla sank gegenüber dem Vorquartal von 16,0 auf 11,4 Prozent.

Snapchat setzt auf digitale Anprobe Die Macher der Foto-App Snapchat wollen digitale Spiegel zur virtuellen Anprobe im Einzelhandel etablieren. Die Idee sei, so bereits vor der Anprobe in der Kabine eine Liste potenzieller Käufe zusammenzustellen, sagte die zuständige Snap-Managerin Jill Popelka. Die Snapchat-Software Snap kann es auf dem Bildschirm so aussehen lassen, als würde man ein Kleidungsstück tragen.

IBM-Gewinn steigt deutlich IBM hat im vergangenen Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Der Computerkonzern verdiente im ersten Quartal unterm Strich 927 Millionen Dollar (846 Mio Euro), über ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs unterdessen im Jahresvergleich um 0,4 Prozent auf 14,25 Milliarden Dollar. Der Software-Umsatz wuchs im ersten Quartal um 2,6 Prozent auf 5,92 Milliarden Dollar. Im Beratungsgeschäft gab es ein Plus von 2,8 Prozent auf 4,96 Milliarden Dollar. Für das gesamte Jahr rechnet IBM bereinigt um die Wechselkursentwicklung mit einem Umsatzplus von drei bis fünf Prozent.