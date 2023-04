In Sichtweite der runden Marke von 16.000 Punkten dürfte der DAX den heutigen Handel beginnen. Mangels guter Vorgaben aus den USA reicht es aber zunächst nicht für weitere Gewinne, Anleger warten erst einmal ab.

Mit 15.870 Punkten wird der deutsche Börsenindex zum Handelsbeginn am Morgen nach vorbörslichen Indikationen erwartet. Das entspricht fast exakt dem Schlussstand auf XETRA von gestern, als der DAX rund 0,6 Prozent zugelegt hatte. Die Marke von 16.000 Punkten, die zuletzt Anfang 2022 erreicht wurde, bleibt aber weniger als ein Prozent entfernt.

An der Wall Street sorgten enttäuschende Quartalsergebnisse der US-Investmentbank Goldman Sachs am Abend für eine gedämpfte Stimmung. Der Dow Jones stagnierte bei 33.977 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte ebenfalls kaum verändert bei 12.153 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte immerhin 0,1 Prozent auf 4155 Punkte zu.

Wenig Bewegung auch an den asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 28.590 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 2036 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Am Devisenmarkt pendelt der Euro weiterhin knapp unter der Marke von 1,10 Dollar. Im frühen Handel notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0968 Dollar und damit auf dem gestrigen Niveau. Auch die Ölpreise halten annähernd ihr gestriges Niveau. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 84,20 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold liegt im frühen Handel unverändert bei 2004 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt steht am Morgen die Deutsche Bank im Fokus. Vorstand Karl von Rohr verlässt Ende Oktober Deutschlands größtes privates Geldhaus. Der Manager, der einer von zwei Stellvertretern von Vorstandschef Christian Sewing ist, lasse seinen Vertrag auslaufen, wolle aber nicht vorzeitig gehen, teilte die Bank gestern Abend mit. Von Rohr ist im Vorstand für die Privatkundenbank und die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS zuständig. Diese muss sich mit dem Abgang des Managers nun einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Von Rohr leitet den DWS-Aufsichtsrat seit 2018.

Gerresheimer stemmt Kapitalerhöhung

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer aus dem MDAX hat sich mit einer Kapitalerhöhung am Markt frisches Geld beschafft. Die angebotenen 3,14 Millionen neuen Aktien seien für 86,50 Euro je Stück verkauft worden, so das Unternehmen am Abend. Der Bruttoemissionserlös liege bei 271,6 Millionen Euro. Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts durch den Verkauf an institutionelle Investoren. Der Erlös verschaffe Gerresheimer "die Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen", hieß es dazu vom Unternehmen.

Deutsche Beteiligungs AG hebt Prognose an

Die Beteiligungsgesellschaft aus dem SDAX blickt nach einem guten Halbjahr mit höheren Erwartungen auf das gesamte Geschäftsjahr. 2022/23 dürfte das Konzernergebnis bei 85 bis 115 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Beim Nettovermögenswert rechnet die DBAG für das am 30. September endende Geschäftsjahr nun mit 610 bis 715 Millionen Euro. Im ersten Geschäftshalbjahr lag das Konzernergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge bei plus 83 Millionen Euro. Der Nettovermögenswert zum Ende des Zeitraums legte von 632 auf 647 Millionen Euro zu.