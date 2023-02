Marktbericht DAX tiefer erwartet Rückschlag vor dem Wochenende Stand: 17.02.2023 07:54 Uhr

Zum Wochenausklang dürfte der DAX mit Verlusten in den Handel starten. US-Konjunkturdaten sorgen dafür, dass die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Notenbank Fed weiter angefacht wird.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der DAX nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger starten. Der deutsche Leitindex war gestern mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 15.534 Punkten aus dem Handel gegangen. US-Konjunkturdaten, die wegen der Geldpolitik der Fed von globaler Bedeutung sind, waren gestern gemischt ausgefallen und lasten auf den Aktienmärkten dieser Welt. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hatte sich im Januar weiter abgeschwächt, wenn auch nicht so deutlich wie erwartet.

Ferner gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar unerwartet und auch deutlich eintrübte. Das deutet auf ein weiterhin entschlossenes Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die immer noch hohe Inflation hin.

Heute stehen bei den Investoren die deutschen Erzeugerpreise für den Januar im Fokus, die Hinweise über die hierzulande zu erwartende Inflation geben können.

Zinssorgen belasten Wall Street Der unerwartet starke Anstieg der US-Erzeugerpreise hat die US-Börsen gestern belastet. Der Dow Jones schloss 1,3 Prozent tiefer auf 33.696 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,8 Prozent auf 11.855 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 4090 Punkte ein. Die deshalb ohnehin verstärkten Zinssorgen wurden durch Aussagen einer führenden Fed-Vertreterin weiter angeheizt: Falls es die Lage erfordere, könne sich die Zentralbank auch "schneller" bewegen, sagte die Chefin des Fed-Bezirks Cleveland, Loretta Mester. Dies könne beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Inflation in künftigen Monaten stärker als erwartet ausfalle.

Nikkei schließt mit Kursverlusten Die schwache Wall Street wirkte sich auch in Asien aus. "Wie man es auch dreht und wendet, die Inflation ist heiß", sagte Tapas Strickland, Leiter der Marktwirtschaft bei der National Australia Bank. "Die jüngsten Daten stützen die Ansicht der Fed, dass sie die Zinsen weiter anheben und länger hochhalten muss", so Strickland. Der Nikkei schloss 0,7 Prozent tiefer bei 27.513 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Allianz mit operativem Rekordgewinn Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Die Allianz steigerte das operative Ergebnis um knapp sechs Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Zum Jahresende legte die Allianz vor allem im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft einen Spurt hin. Der Nettogewinn lag mit 6,7 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahresniveau, nachdem der Versicherer noch Sonderbelastungen aus dem Skandal um "Structured Alpha"-Hedgefonds in den USA zu tragen hatte.

Mercedes-Benz will Aktien zurückkaufen Mercedes-Benz will in großem Stil eigene Aktien am Markt zurückkaufen. Beginnend ab März sollen Papiere im Wert von bis zu vier Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte der DAX-Konzern mit. Der Autobauer hat im vergangenen Jahr dank hoher Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot den Betriebsgewinn um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro gesteigert. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 150 Milliarden Euro zu.

DAX-Abschied von Linde macht Commerzbank den Weg frei Der nahende Abschied des Gaseherstellers Linde aus dem DAX dürfte vor allem die Commerzbank freuen, denn es gelang ihr gerade noch rechtzeitig, mit ihrem operativen Ergebnis 2022 in Milliarden-Euro-Höhe das von der Deutschen Börse 2021 eingeführte Profitabilitäts-Kriterium zu erfüllen. Steigt die Commerzbank in den DAX auf, hätte Rheinmetall das Nachsehen. Die Commerzbank liegt bei dem Hauptkriterium für einen Index-Aufstieg, dem frei handelbaren Börsenwert, vor dem Rüstungskonzern. Index-Experten von Société Générale, JPMorgan und Stifel Europe rechnen daher nun fest mit einer Rückkehr der Bank in die erste Börsenliga am Montag, den 27. Februar. Die Entscheidung darüber wird von der Deutschen Börse an diesem Freitagabend nach US-Börsenschluss bekannt geben. Panzerbauer KMW hält Produktionsausweitung für machbar Der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) sieht keine industriellen Hindernisse für ein deutliches Hochfahren seiner Produktion. Das Unternehmen frage dazu laufend bei Unterlieferanten ab, welche Produktionsraten möglich seien, sagte KMW-Chef Ralf Ketzel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ein Signal wie etwa "das geht gar nicht" hat uns bisher niemand gegeben", sagte er. "Was wir dafür brauchen, ist ein klarer politischer Konsens."