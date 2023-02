Starker Preisanstieg bei Zucker Erzeugerpreise sinken viertes Mal in Folge Stand: 17.02.2023 11:22 Uhr

Die Hinweise für ein langsames Abflauen der hohen Inflation in Deutschland mehren sich: Die Hersteller senkten ihre Preise im Januar bereits den vierten Monat in Folge. Doch so stark wie angenommen sind sie nicht gefallen.

In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene zum vierten Mal in Folge abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte gaben um durchschnittlich 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat nach, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte.

Die Hersteller senkten ihre Preise zwar, dabei allerdings nicht so stark wie angenommen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem kräftigeren Rückgang von 1,6 Prozent statt lediglich einem Prozent gerechnet.

Im Jahresvergleich stiegen die Produzentenpreise um 17,8 Prozent. Im August und September waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, mit einer Rekordrate von je 45,8 Prozent gestiegen. Seither ist der Preisauftrieb rückläufig.

Zahlen wegen Preisbremse nur vorläufig

Die Statistiker schränkten dabei ein, dass die Resultate vorläufig seien. Hintergrund sei die seit Januar geltende Preisbremse für Strom und Gas, die allerdings erst ab März umgesetzt werde. Die Preisindizes könnten daher für die Berichtsmonate Januar und Februar zunächst nur ohne Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremse berechnet werden, denn die auskunftspflichtigen Unternehmen könnten sie noch nicht mit einkalkulieren. Im März sollen die Resultate aktualisiert werden.

Energie weiter wichtiger Preistreiber

Die Energiepreise sind nach wie vor hauptverantwortlich für die Bewegungen. Im Jahresvergleich liegen sie immer noch 32,9 Prozent höher, gegenüber dem Vormonat sind sie jedoch um 5,0 Prozent gesunken - hauptsächlich verursacht durch den Rückgang der Strompreise.

Ohne Energie wären die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 10,7 Prozent und damit schwächer gestiegen als inklusive Energie. Neben Energie waren Nahrungsmittel und diverse Vorleistungsgüter deutlich teurer als vor einem Jahr.

Mineralölerzeugnisse waren 12,6 Prozent teurer als im Januar 2022; gegenüber Dezember 2022 stiegen diese Preise um 0,5 Prozent. Leichtes Heizöl kostete 28,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Preise für Kraftstoffe stiegen um 10,5 Prozent.

Zucker und Schweinefleisch teurer

Der Anstieg bei den Preisen für Verbrauchsgütern war vor allem bedingt durch die gestiegenen Preise von Nahrungsmitteln. Diese legten im Januar um 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu und 1,8 Prozent gegenüber dem Dezember. Nahrungsmittel waren dabei 23,4 Prozent teurer als im Vorjahr.

Den Statistikern zufolge stiegen die Preise dabei besonders stark für Zucker mit einem Plus 71,5 Prozent gegenüber Januar 2022. Schweinefleisch war 45,3 Prozent teurer, verarbeitete Kartoffeln 42,5 Prozent. Die Preise für Margarine und Nahrungsfette stiegen um 38,3 Prozent, Milch und Kaffee um jeweils 33,4 und 21,5 Prozent.

Vorbote für die Inflation

Die Produzentenpreise, die aktuell vor allem von teurer Energie getrieben werden, gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Erhöhen oder senken die Erzeuger ihre Preise, kommt das in der Regel verzögert auch bei den privaten Haushalten an, zumindest teilweise. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - noch bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen.

Im Januar lagen die Verbraucherpreise 8,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Angesichts der hohen Teuerung hat die EZB ihre Leitzinsen nach einigem Zögern deutlich angehoben. An diesem Kurs will die Notenbank vorerst festhalten.