Der DAX dürfte heute zum Handelsstart weiter zulegen und Kurs auf das Jahreshoch nehmen. Das Zinsthema bleibt aber weiter auf der Agenda der Investoren und könnte den Anstieg begrenzen.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher auf 15.580 Punkte. In den Fokus rückt damit wieder das Jahreshoch von vor einer Woche bei 15.658 Punkten. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher auf 15.506 Zählern geschlossen.

Es scheine, als könne den Bullenmarkt derzeit so gar nichts aufhalten, meint Jochen Stanzl, Marktexperte bei CMC Markets. "Neue Allzeithochs sind damit nur eine Frage der Zeit."

Selbst die Ankündigung weiterer Zinserhöhungen in der Eurozone kann die Anleger offenbar nicht bremsen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat erneut auf die hohe Inflation hingewiesen und die Notwendigkeit weiter steigender Leitzinsen bekräftigt. Wir werden die notwendigen Schritte zur Eindämmung der Inflation ergreifen, hatte Lagarde gestern gesagt. Sie unterstrich frühere Aussagen, dass im März eine weitere Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte erfolgen soll.

Dabei dürfte die Konjunktur weiter schwächeln. Obwohl die Zuversicht steige und die Energiepreise gesunken seien, erwarte die EZB, dass die Wirtschaftstätigkeit in nächster Zeit schwach bleiben werde, so Lagarde.

Die New Yorker Börsen hatten gestern nach kräftigen Umsatz-Zuwächsen bei den US-Einzelhändlern mit Kursgewinnen geschlossen. Durch die Konjunkturdaten neu aufgeflammte Zinssorgen begrenzten allerdings die Aufwärtstendenz an der Wall Street. Der Dow Jones ging 0,1 Prozent höher auf 34.128 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 12.070 Punkte vor, der S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4147 Punkte zu.

Auch Asiens Börsen legen zu

Die Märkte in Asien haben trotz der schlechten Zinsaussichten und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in Japan neuen Mut gefasst. Die Wirtschaft dort verbuchte wegen der schwächeren chinesischen Nachfrage nach Autos und Chipmaschinen das größte Handelsdefizit aller Zeiten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg dennoch um 0,7 Prozent auf 27.696 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,0 Prozent.