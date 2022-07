Marktbericht DAX tiefer erwartet Gaskrise vergrault die Anleger Stand: 11.07.2022 07:47 Uhr

Ab heute fließt erst einmal kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Die Gaskrise ist in den Köpfen der Anleger präsenter denn je. Hinzu kommen Zinsängste. Das dürfte den DAX zum Start deutlich in die Tiefe drücken.

Die Gaskrise in Europa und Spekulationen über kräftige Zinserhöhungen in den USA verderben den Anlegern die Lust auf Aktien. Der DAX dürfte mit einem kräftigen Abschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,2 Prozent tiefer bei 12.853 Punkten.

DAX-Bodenbildung in Gefahr? Damit ist die jüngste Erholungsbewegung am deutschen Aktienmarkt auch schon wieder vorbei. In der Vorwoche hatte der DAX zunächst bei 12.391 Punkten ein frisches Jahrestief markiert, dann aber eine rasante V-förmige Erholung aufs Parkett gelegt und die 13.000-Punkte-Marke zurückerobert. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent höher bei 13.015 Punkten geschlossen. Das hatte am Markt Hoffnungen auf einen Doppelboden bei 12.391/12.439 Punkten geschürt. Ein Doppelboden gilt in der Technischen Analyse als klassische Umkehrformation und als Vorbote steigender Kurse. Doch heute dürfte die Bodenbildung im DAX bereits einer ersten Belastungsprobe unterzogen werden. Kein Gas mehr durch Nord Stream 1 Die Gaskrise ist in den Köpfen der Anleger weiterhin präsent. Schließlich wurde heute für voraussichtlich zehn Tage die zuletzt wichtigste Erdgasverbindung von Russland nach Deutschland abgeschaltet. Die große Sorge in der Bundesregierung und bei der Bundesnetzagentur ist jedoch, dass Russland nach Abschluss der Arbeiten den Gashahn nicht wieder aufdreht. Energiesicherungsgesetz Werkzeugkasten gegen die Gaskrise Die Notlage bei der Gasversorgung in Deutschland wird immer dringlicher.

Gaskrise drückt Euro Richtung Dollar-Parität Vor diesem Hintergrund steht auch der Euro weiter unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung fällt im frühen Devisenhandel bis auf 1,0134 Dollar und nähert sich damit weiter der Parität zum Dollar an. Die Furcht vor einer durch eine Gaskrise ausgelösten Rezession in Europa und die Aussicht auf rasch steigende Zinsen in den USA belasten seit Wochen schon den Euro-Dollar-Wechselkurs. "Angesichts der Tatsache, dass für Europa kaum wirtschaftliche Erleichterung in Sicht ist und die US-Inflationsdaten wahrscheinlich einen neuen Jahreshöchststand markieren und die US-Notenbank weiterhin aggressiv an der Zinserhöhung festhalten wird, sind die Risiken nach wie vor zugunsten des Dollars verschoben", sagte Jonas Goltermann von Capital Economics. "Wir gehen davon aus, dass der Euro-Dollar-Kurs bald die Parität durchbrechen wird, und es könnte durchaus sein, dass er ein Stück weit darunter notiert."

Zinsängste halten Dow und S&P in Schach Zum Wochenschluss hatten starke Arbeitsmarktdaten Spekulationen über eine kräftige Zinserhöhung in den USA genährt. Das zügelte den Appetit der Anleger auf US-Aktien. Der Dow Jones verlor 0,2 Prozent auf 31.338 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,1 Prozent auf 11.635 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 büßte wiederum 0,1 Prozent auf 3899 Stellen ein. Im Juni waren in den USA 372.000 neue Jobs entstanden und damit deutlich mehr als erwartet. Das dürfte der Federal Reserve (Fed) den Spielraum für eine weitere große Zinserhöhung geben. Laut dem Fed Watch Tool der CME Group stiegen die Wetten an den Finanzmärkten auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Juli-Sitzung auf 97,7 Prozent vor zuvor 91,5 Prozent an.

Nikkei startet mit Gewinnen in die Woche Von den Asien-Börsen kommen uneinheitliche Signale. Die in dieser Woche anlaufende US-Berichtssaison und die schwachen Vorgaben der Wall Street sorgen für Verunsicherung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,2 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notiert dagegen 1,7 Prozent im Minus.

Airbus liefert im Juni mehr Flugzeuge aus Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat seine Auslieferungen im Juni deutlich gesteigert. Der DAX-Konzern übergab im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets an seine Kunden und damit 13 mehr als im Mai. Für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen muss sich Airbus weiter ranhalten: Nach den ersten sechs Monaten sind davon erst 297 geschafft.

Musterklage gegen Mercedes-Benz Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben sich bis Ende Juni 2804 Mercedes-Kunden einer Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern angeschlossen. Die erste mündliche Verhandlung findet morgen am Oberlandesgericht in Stuttgart statt. Die Verbraucherschützer werfen dem Autobauer im Kern eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten.

ElringKlinger schreibt mehr als 86 Millionen Euro ab Unter anderem wegen des gestiegenen Zinsniveaus und der Währungskursentwicklung hat ElringKlinger Abschreibungen in Höhe von 86,1 Millionen Euro verbucht. Der Autozulieferer geht nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal von einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von minus 97,0 Millionen Euro aus - nach einem Plus von 23,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Nordex bittet Aktionäre um frisches Kapital Der Windanlagenbauer Nordex beschafft sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen frisches Kapital. Das Hamburger Unternehmen will mit einer Kapitalerhöhung bei seinen Aktionären 212 Millionen Euro einsammeln, wie Nordex am Sonntag ankündigte. Der spanische Großaktionär Acciona, der erst Ende Juni allein 139 Millionen Euro bereitgestellt hatte, wolle dabei voll mitziehen.

Tesla macht Produktionspause in Grünheide Der Elektroautobauer Tesla stoppt ab heute in seiner Fabrik in Grünheide für zwei Wochen die Produktion. Das Unternehmen spricht von üblichen Betriebsferien in dem Werk, das erst im März offiziell eröffnet wurde. Nach Angaben der IG Metall wurde das den Beschäftigten schon vor längerer Zeit angekündigt. In Berlin und Brandenburg sind seit vergangener Woche Sommerferien.