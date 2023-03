Marktbericht DAX bei fast 15.000 Punkten Anleger trauen sich wieder was Stand: 20.03.2023 16:25 Uhr

Bei hohen Schwankungen wagen sich die Anleger wieder an den Markt zurück. Sorgen um das Bankensystem nach der Not-Übernahme der Credit Suisse bleiben zwar, treten aber etwas zurück.

Die Anleger erleben zum Wochenauftakt einen volatilen Leitindex DAX, der sich bisher zwischen 14.458 und 14.942 in einer Spanne von fast 500 Punkten bewegt. So eine hohe Handelsspanne zeigt, wie nervös die Anleger derzeit sind. Aktuell bewegt sich der Index bei über 14.900 Punkten und legt gut ein Prozent zu. Hauptthema des Tages ist natürlich die spektakuläre Rettung der Schweizer Großbank Credit Suisse am Wochenende.

Zarte Hoffnungszeichen Es gibt zudem hoffnungsvolle Anzeichen, denn ein wichtiger Krisenindikator deutet auf Entwarnung hin. Die Rede ist vom Interbankensatz Euribor. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Zinssatz, zu dem sich die Banken gegenseitig Geld leihen. Der an den Märkten viel beachtete Drei-Monats-Euribor war in der vergangenen Woche sogar gesunken, aktuell notiert er weiterhin klar unter der Marke von 3,0 Prozent. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 hatte der Euribor über der Marke von 5,0 Prozent gelegen. Der Euribor-Satz lässt keinen anderen Schluss zu, als dass das Vertrauen der Banken untereinander immer noch intakt ist. Die Banken sind weiterhin bereit, sich gegenseitig Geld zu leihen. Das ist ein wichtiger Signalgeber, dass die Furcht vor einer neuen Finanzkrise womöglich überzogen sein könnte. "Die Credit Suisse ist unser Lehman-Moment in Europa, aber wir sind uns dessen bewusst und werden nicht dieselben Fehler machen", sagte Robert Alster vom Vermögensverwalter Close Brothers in London. Die großen Notenbanken würden deshalb die nächsten in Schwierigkeiten geratenen Banken wohl erkennen und bei Bedarf unterstützen können. "Es gibt eine Menge Feuerkraft seitens der Behörden, um dem stetig erodierenden Vertrauensverlust entgegenzuwirken." Update Wirtschaft vom 20.03.2023 Samir Ibrahim, HR, 20.3.2023 · 09:46 Uhr "Die Bankenkrise ist momentan mehr in den Köpfen der Anleger, denn eine reale Gefahr", unterstrich jüngst der Schweizer Vermögensverwalter Mojmir Hlinka im Gespräch mit tagesschau.de. "Doch panische Verkäufe der Anleger haben wiederum durchaus das Zeug dazu, den Markt und damit letztlich die Unternehmen und die Wirtschaft in eine echte Krise zu stürzen." Die Angst vor dem Domino-Effekt Nun gilt es, eine Kettenreaktion an den Märkten zu vermeiden. Denn fangen die Anleger erst einmal an, mit den Finger auf einzelne Banken zu zeigen, werden diese automatisch zu den nächsten Wackelkandidaten. Dann steigen die Preise für die Kreditausfallversicherungen, die Credit Default Swaps (CDS), und die Bank gerät in finanzielle Bedrängnis. Die nächsten Dominosteine würden fallen, prognostizierte jüngst Larry Fink, Chef des Vermögensverwalters Blackrock. Marktbericht Erleichterungsrally im DAX Die Angst vor den fallenden Dominosteinen Der DAX ist nach der Rettungsaktion der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse auf Erholungskurs. Zinspause voraus? Die Notenbanken sind einer solchen Situation mehr gefordert denn je. Die jüngsten Marktturbulenzen lassen die schon in der Vorwoche aufgekommenen Forderungen nach einer Zinspause der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) abermals lauter werden. Ursprünglich wollte die Fed übermorgen den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Wie sehr der Wind an den Märkten jedoch gedreht hat, zeigt ein Blick auf das Fed Watch Tool der CME Group. Demnach rechnen derzeit nur noch 58 Prozent der Marktteilnehmer mit einem kleinen Zinsschritt. 42 Prozent erwarten, dass die Fed gar nicht an der Zinsschraube drehen wird. Zum Vergleich: Noch vor einem Monat lag die Wahrscheinlichkeit für einen kleinen Zinsschritt bei 82 Prozent, 18 Prozent rechneten gar mit einem großen Zinsschritt und null Prozent mit einer Zinspause. Die Kurse von US-Staatsanleihen geben zu Handelsbeginn allerdings merklich nach. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,40 Prozent auf 115,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,46 Prozent. Fakt ist, dass die Inflation im Land weiter viel zu hoch ist, ein Trendwechsel der Fed trotz der Turbulenzen damit nicht zu erwarten ist. Finanzbranche in Turbulenzen Wie die Notenbanken gegensteuern Wegen der akuten Bankenkrise verbessern die großen Notenbanken die Versorgung der Finanzmärkte mit Dollar.

Rheinmetall mit Traumstart in den DAX Allen Bankensorgen zum Trotz erlebt die Aktie des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall ein bemerkenswertes Debut im DAX. Das Papier, das seit heute im Leitindex enthalten ist liegt an der Indexspitze und gewann in der Spitze schon über fünf Prozent. Dort ersetzen sie die Anteilsscheine des Dialysespezialisten FMC, der nunmehr im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte, zu finden ist. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Positive Impulse kamen auch von neuen Analystenstudien mit bestätigten Kaufempfehlungen für Rheinmetall. Der zunehmende Bedarf an militärischer Ausrüstung sowie weiter steigende Verteidigungsausgaben in Deutschland und anderen Nato-Staaten bedeuteten ein attraktives mittelfristiges Potenzial für das Unternehmen, erklärte Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank.

Wall Street eröffnet uneinheitlich Zum Handelsauftakt zeigen sich in New York zumindest die Standardwerte erholt, der Leitindex Dow Jones gewinnt rund 0,9 Prozent und steht damit wieder über der Marke von 32.000 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index legt rund ein halbes Prozent zu. An der Technologiebörse Nasdaq geht es hingen moderat bergab. Die Not-Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS stützt auch in den USA die angeschlagene Stimmung unter den Anlegern. Die Lage am US-Aktienmarkt sehe aktuell so dramatisch gar nicht aus, schrieben die Experten von Lynx. Tatsächlich haben im Verlauf der vergangenen Woche nicht nur Gold und Anleihen, sondern auch der Nasdaq 100 kräftig zugelegt. Und da die großen Tech-Aktien der Nasdaq im marktbreiten S&P-500-Index ebenso stark vertreten sind wie die "Old Economy"-Aktien des Dow Jones, verhalf die relative Stärke der Nasdaq auch dem S&P 500 zu einem Wochenplus.

Gold zeitweise über 2000 Dollar Dass die Risikoaversion der Anleger allmählich nachlässt, lässt sich derweil auch am Goldpreis ablesen. Konnte das gelbe Edelmetall im frühen Handel noch deutliche Gewinne einfahren und bei 2009 Dollar ein frisches Elf-Monats-Hoch markieren, so notiert es am Nachmittag leicht schwächer bei 1970 Dollar je Feinunze. Auch der sichere Hafen Dollar ist nicht mehr so stark gefragt. Der Euro zieht parallel dazu auf ein Tageshoch von 1,0718 Dollar an.