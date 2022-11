Die Vorgaben der Wall Street und die Aussicht auf einen anhaltenden Zinserhöhungskurs der US-Notenbank dürften den Investoren nicht gefallen: Der DAX steht vor weiteren Verlusten.

Der Broker IG taxierte den DAX vor Beginn des Xetra-Handels 0,6 Prozent niedriger auf 13.180 Punkte. Zuvor war der Dax vom Tief Ende September um fast zwölf Prozent gestiegen. Gestern hatte der Leitindex eine siebentägige Gewinnserie beendet und mit 0,6 Prozent im Minus bei 13.257 Punkten geschlossen.

Rückschlag an den US-Börsen

An der Wall Street hatte die US-Notenbank Fed gestern für ein kräftiges Auf und Ab gesorgt. Nach der erwarteten Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent griffen die US-Anleger zunächst bei Aktien zu. Als Fed-Chef Jerome Powell dann aber erläuterte, dass es für eine Diskussion über eine Zinspause noch viel zu früh sei, kippte die Stimmung und die Wertpapiere flogen aus den Depots. Hintergrund ist, dass manche Ökonomen befürchten, dass der US-Wirtschaft im Zuge der Zinserhöhungen die Puste ausgeht und eine Rezession ausbricht.

Beim Börsenschluss lag der Dow Jones 1,6 Prozent niedriger bei 32.148 Punkten. Der S&P 500 verlor 2,5 Prozent und sank auf 3760 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 3,4 Prozent ein und sank auf 10.523 Punkte.

Asien-Börsen rutschen nach Fed-Entscheid ab

Die Aussichten der US-Notenbank Fed verschrecken auch die Anleger in Asien. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent. Die Märkte in Japan blieben heute wegen eines Feiertags geschlossen.