Änderungen in den Aktienindizes Wer in den MDAX aufsteigen könnte Stand: 05.06.2023 18:42 Uhr

Viermal im Jahr überprüft die Deutsche Börse der Aktienindizes. Diesmal sind Veränderungen bei MDAX, SDAX und TecDAX möglich - während in der obersten Börsenliga alles beim Alten bleiben sollte.

Das Biotech-Unternehmen Evotec hat die Chance, in den MDAX für die mittelgroßen deutschen Unternehmen zurückzukehren. Dort war es bereits seit September 2018 notiert. Doch im Mai hatte der Börsenbetreiber Deutsche Börse die Aktie außerplanmäßig aus dem Index entfernt.

Evotec könnte in den MDAX zurückkehren

Evotec hatte nicht - wie vorgeschrieben - bis Ende April einen geprüften Geschäftsbericht vorgelegt. Ein Cyberangriff soll nach Angaben des Unternehmens den Pflichttermin verhindert haben. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 40 Prozent zugelegt. Für Evotec dürfte nach Einschätzung der Investmentbank Stifel der Telekomausrüster Adtran in den SDAX weichen.

Nach der April-Rangliste der Deutschen Börse hätten auch die Online-Apotheke Shop Apotheke und der Hersteller von Getränke-Abfüllanlagen Krones Chancen auf die mittlere Börsenliga. Die Entscheidung, die inzwischen vollautomatisch getroffen wird, ginge zulasten des Immobilienunternehmens Aroundtown.

Aufstiegschance für die Lufthansa im September

Im September dürfte die nächste DAX-Überprüfung spannend werden: Dann könnte die Lufthansa in die oberste Börsenliga zurückkehren. Ein Kriterium erfüllt die Fluggesellschaft bereits: Sie ist zwei Jahre in Folge profitabel in ihrem operativen Geschäft, also ihrem eigentlichen Geschäftszweck. Die Lufthansa hatte eigentlich für 2021 operativ rote Zahlen gemeldet, im Geschäftsbericht des Jahres 2022 allerdings die Zahlen für 2021 korrigiert. Sie wies nun einen operativen Gewinn aus.

Der Börsenwert des Streubesitzes, also der Wert all der Aktien, die nicht im Besitz von Großaktionären sind, reicht allerdings noch nicht zum Aufstieg. Hier muss das Unternehmen zum Stichtag auf Rang 33 liegen. Die Lufthansa rangiert derzeit auf Platz 35.

Vor drei Jahren musste die Lufthansa in den MDAX wechseln, weil sie die Kriterien nicht mehr erfüllte. Nach der Corona-Pandemie war die Aktie und damit der Börsenwert eingebrochen, und die Gesellschaft hatte Verluste gemacht. Die Lufthansa war Gründungsmitglied im DAX.

Nutznießer des Lufthansa-Abstiegs war die Deutsche Wohnen. Das Gastspiel währte nur gut ein Jahr; inzwischen ist die Immobilien-Aktie im SDAX gelandet. Gelänge der Wiederaufstieg, wäre die Lufthansa das dritte Gründungsmitglied neben der Commerzbank und Continental, das die Rückkehr schafft.

Änderungen wichtig für ETFs und Fonds

Heute Abend nach Börsenschluss in den USA entscheidet die Deutsche Börse planmäßig über Ab- und Aufsteiger der Aktienindizes. Umgesetzt werden die Entscheidungen ab 19. Juni.

Veränderungen der Aktienindizes sind vor allem für ETFs und Fonds, die Indizes nachbilden, wichtig. Sie werden entsprechend umgeschichtet und umgewichtet. Diese Veränderungen können die Aktienkurse beeinflussen.