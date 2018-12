Ein weiteres Kapitel im Rechtsstreit rund um die EZB: Heute urteilt der Europäische Gerichtshof über den umstrittenen Ankauf von Staatsanleihen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Verfahren.

Von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Worum geht es?

Für das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sprechen viele Gründe dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem aktuellen Programm zum Ankauf von Staatsanleihen ihr Mandat überschreitet, dass sie also mehr macht, als sie nach den EU-Verträgen eigentlich darf. Deswegen hat Karlsruhe den Fall dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) vorgelegt, der für die Auslegung von EU-Recht zuständig ist.

Was hat der Streit mit dem einzelnen Bürger zu tun?

Wie die EZB ihre Kompetenzen auslegt, hat Konsequenzen für die Bürger.

Viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Die EZB ist unabhängig. Sie muss sich - anders als Regierungen und Parlamente - nicht gegenüber dem Wähler verantworten. Deutschland hat durch die Volksvertreter im Bundestag Kompetenzen auf die EU übertragen, die Zuständigkeit für Währungspolitik auf die EZB. Wenn eine EU-Institution dann mehr machen würde, als sie nach den EU-Verträgen darf, hätte der deutsche Bürger dem - vereinfacht gesagt - nicht zugestimmt. Es geht also um Grundfragen der Demokratie. Deshalb hat Karlsruhe in solchen Fällen für den einzelnen Bürger ein Klagerecht eröffnet. Andernfalls werde sein Wahlrecht "ausgehöhlt". Für die finanziellen Risiken der EZB haftet ganz am Ende auch der deutsche Staatshaushalt.

Was sind Staatsanleihen?

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stehen Staatsanleihen. Ein Staat gibt diese aus, leiht sich auf diese Weise Geld und zahlt dafür Zinsen. Nicht nur für kriselnde Staaten sind Staatsanleihen ein zentrales Instrument, um sich frisches Geld an den Märkten zu besorgen. Doch je schlechter es dem Staat geht, desto höher ist das Risiko für die Gläubiger der Anleihen. Und umso mehr Zinsen muss der Staat den Gläubigern daher zahlen. Je nach Angebot und Nachfrage bildet sich so ein "Marktpreis" für Staatsanleihen der verschiedenen Länder.

Wie funktioniert das EZB-Programm ("Quantitative Easing")?

Am 22. Januar 2015 hat die Europäische Zentralbank (EZB) das Programm "Quantitative Easing" ("mengenmäßige Lockerung") beschlossen – kurz QE. Jeden Monat kaufte die EZB für ursprünglich 60 Milliarden Euro Wertpapiere auf, die bereits auf dem Markt sind ("Sekundärmarkt"); darunter sind Staatsanleihen von allen EU-Staaten. Dies geschieht nach einem bestimmten Länderschlüssel. Nach Ansicht der EZB ist diese lockere Geldpolitik notwendig, um eine erneute Wirtschaftskrise zu verhindern. In einer "Deflation" - also einer Phase immer stärker fallender Preise - würde auch die Konjunktur einbrechen, die Unternehmen müssten Arbeitsplätze abbauen. Seit September 2018 hat die EZB das monatliche Ankaufsvolumen von derzeit 30 Milliarden auf 15 Milliarden reduziert. 2019 soll der Nettoerwerb dann enden.

Was darf die EZB nach den Europäischen Verträgen?

Nach EU-Recht ist Aufgabe der EZB: die Geldpolitik, mit dem Ziel, eine stabile Währung mit stabilen Preisen zu gewährleisten. Nicht erlaubt ist ihr dagegen: Wirtschaftspolitik. Die ist vorrangig Aufgabe der Mitgliedsstaaten. Das EU-Recht regelt für die EZB außerdem ein "Verbot monetärer Staatsfinanzierung". Die EZB darf also nicht die Staatshaushalte überschuldeter Mitgliedsstaaten retten.

Wer hat geklagt?

Gegen das QE-Programm haben verschiedene Personen vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Verfassungsbeschwerde eingelegt, darunter ein "alter Bekannter" in solchen Fragen, Peter Gauweiler (CSU). Hinzu kommt Bernd Lucke, der einst die AfD gegründet hat. Drei weitere Klägergruppen gibt es.

Warum war der Fall vor dem deutschen BVerfG?

Nur der EuGH könnte der EZB etwas unmittelbar verbieten. Ein direktes Klagerecht einzelner Bürger zum EuGH gibt es in Fällen wie diesem aber nicht. Zum EuGH kommt man als Bürger nur über den "Umweg" der nationalen Gerichte, die eine Frage zum EU-Recht vorlegen. In Karlsruhe muss man Verstöße gegen das deutsche Grundgesetz vortragen. Nach dem Grundgesetz darf Deutschland Befugnisse auf die EU übertragen. Wenn EU-Organe sich außerhalb dieses Rahmens bewegen, kann das ein Verstoß gegen das Grundgesetz sein.

Wie ist die rechtliche Vorgeschichte?

Es gibt eine Art "Blaupause" für den aktuellen Rechtsstreit. Im Juni 2015 erklärte der EuGH das sogenannte "OMT-Programm" der EZB für rechtmäßig. Bei OMT ging es um den Ankauf von Staatsanleihen einzelner Krisenstaaten. EZB-Präsident Draghi hatte es im Sommer 2012 auf dem Höhepunkt der Euro-Krise angekündigt ("whatever it takes"). Das OMT-Programm wurde bislang nicht umgesetzt. Damals setzte der EuGH der EZB einige rechtliche Grenzen.

Welche Grenzen hat der EuGH der EZB bisher gesetzt?

Der EuGH hat entschieden, dass auch die unabhängige EZB einer gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Sie habe aber einen großen Spielraum in geldpolitischen Fragen. Das OMT-Programm sei dem Bereich "Geldpolitik" zuzurechnen, also erlaubt. Entscheidend sei, welche Ziele die EZB mit dem Programm anstrebe. Ob es auch mittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik habe, sei nicht entscheidend. Das OMT-Programm sei auch keine verbotene Haushaltsfinanzierung, weil im "Kleingedruckten" des Programms Sicherungen und Kriterien eingebaut sind, damit der Markt für Staatsanleihen nicht verzerrt wird. Etwa, dass Ankäufe nicht angekündigt werden dürfen. Oder dass es eine Mindestfrist zwischen der Ausgabe der Anleihe und dem Ankauf durch die EZB gibt, damit sich am Markt ein Preis bilden kann.

Warum hat das BVerfG das aktuelle EZB-Programm dem EuGH vorgelegt?

Das Bundesverfassungsgericht legte dem EuGH das QE-Programm zur Prüfung vor.

Zum (nicht angewandten) OMT-Programm hat der EuGH 2015 Kriterien zum Ankauf von Staatsanleihen aufgestellt. Nun gibt es mit "QE" ein Programm, das wirklich umgesetzt wird. Das BVerfG macht quasi "die Probe aufs Exempel". Man gehe davon aus, dass es sich um "rechtsverbindliche Kriterien" auch für andere Programme handele.

Laut BVerfG sprechen "gewichtige Gründe" dafür, dass das QE-Programm gegen das Verbot der Haushaltsfinanzierung verstößt. Karlsruhe hat Zweifel, ob die vom EuGH aufgestellten Kriterien eingehalten werden. Zum Beispiel: Die Anleihekäufe dürften nicht angekündigt werden. Bei QE stehe aber faktisch fest, dass ein Drittel der Anleihen aufgekauft werden. In Sachen "Mindestfrist zwischen Ausgabe und Aufkauf der Anleihen" bemängelt Karlsruhe, dass die EZB diese Frist geheim halte, eine Kontrolle also nicht möglich sei. QE könnte aus Karlsruher Sicht außerdem "Wirtschaftspolitik durch die Hintertür" sein, für die die EZB nicht zuständig ist.

Was hat der Generalanwalt dem EuGH empfohlen?

In seinen Schlussanträgen kommt der Generalanwalt des EuGH zum Ergebnis: Das QE-Programm sei gültig. Die EZB verstoße weder gegen das Verbot der Staatsfinanzierung, noch überschreite sie ihr Mandat. Das Programm nehme den Mitgliedsstaaten wegen hinreichender Garantien im „Kleingedruckten“ nicht den Anreiz, selbst solide Haushaltspolitik zu machen. Bei der umstrittenen Frage "Geldpolitik oder Wirtschaftspolitik?" habe die EZB ihr Ermessen nicht überschritten. Die Schlussanträge sind für den Gerichtshof nicht bindend. Häufig folgt er dem Generalanwalt zwar, aber nicht immer.

Wie geht der Rechtsstreit weiter?

Nach dem EuGH-Urteil geht der Fall wieder zurück ans BVerfG. Karlsruhe entscheidet dann abschließend über die Klagen, also ob ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt.

Kann man absehen, wie es ausgeht?

Der EuGH legt die Befugnisse der EU-Institutionen tendenziell großzügiger aus das Bundesverfassungsgericht.

Der EuGH legt die Befugnisse der EU-Institutionen tendenziell großzügiger aus als Karlsruhe. Das birgt Konfliktpotential. Als der OMT-Fall zurück nach Karlsruhe kam, wäre das schärfste Schwert gewesen, der Deutschen Bundesbank die Beteiligung am Programm zu untersagen. Am Ende hat Karlsruhe 2016 nach dem Motto "ja, aber" geurteilt, wie schon häufig beim Thema "Europa". Unter bestimmten Bedingungen dürfe sich die Bundesbank am OMT-Programm beteiligen. Der Fall wurde als Beispiel für das "Kooperationsverhältnis" der beiden Gerichte gewertet. Karlsruhe ist wichtig, dass einer unabhängigen Institution wie der EZB am Ende zumindest einige rechtliche Grenzen gesetzt werden. Ob es beim QE-Programm zu Kooperation oder Konflikt der Gerichte kommt, wird auch davon abhängen, wie stark der EuGH auf die Bedenken aus Karlsruhe eingeht. Sollte er den Inhalt der Schlussanträge komplett übernehmen, dürfte das in Karlsruhe zumindest für Bauchschmerzen sorgen.