Wenn ein Musiker sampelt, übernimmt er Fragmente aus fremden Songs. Ohne Erlaubnis ist das kaum noch möglich, entschied jetzt der Europäische Gerichtshof.

Von Michael-Matthias Nordhardt, ARD-Rechtsredaktion

Auch Hip-Hop-Produzent Moses Pelham sampelt seit vielen Jahren: 1997 bediente er sich an einem Zwei-Sekunden-Ton-Fragment aus dem Kraftwerk-Titel "Metall auf Metall". Den Beat machte er zum prägenden Rhythmus-Element in Dauerschleife in dem Song "Nur mir" von Rapperin Sabrina Setlur.

Pelham findet bis heute, dass er den Musikschnipsel einfach so in seinen Song übernehmen durfte. "Hip-Hop ist ohne Sampling nicht möglich. Es gibt keine Kunst im luftleeren Raum, es geht immer um die Auseinandersetzung mit anderer Kunst", sagt Pelham.

Vom Bundesverfassungsgericht ging der Fall zurück zum BGH. Der sollte die Vorschriften des Urheberrechts so anwenden, dass die Leitlinien der Verfassungsrichter eingehalten werden. Doch es gibt eine EU-Richtlinie zum Urheberrecht, die etwas produzentenfreundlicher klingt als die Vorgaben des Verfassungsgerichts. Daneben gibt es die EU-Grundrechtecharta, sozusagen die europäische Version der Grundrechte, in der auch die Kunstfreiheit verankert ist. Deshalb hat derr BGH hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mehrere Fragen zur Klärung des Falls vorgelegt.

Die Luxemburger Richter urteilten: Wer als Musiker Sequenzen aus fremden Stücken übernehmen will, braucht die Erlaubnis des Urhebers - auch, wenn die Sequenzen nur sehr kurz sind. Eine Ausnahme gibt es, wenn der Musiker etwas ganz Neues erschafft und das Audiofragment "in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form" in das neue Werk einführt. Nur dann wäre eine Zustimmung nicht erforderlich. Daneben kann die Verwendung fremder und im neuen Werk erkennbarer Musikschnipsel ohne Erlaubnis nur ausnahmsweise als "Zitat" zulässig sein. Sie muss dann aber das Ziel haben, mit dem Ursprungswerk zu interagieren, also sich damit auseinanderzusetzen.