Wenn ein Musiker sampelt, übernimmt er Fragmente aus fremden Songs. Ohne Erlaubnis ist das kaum noch möglich, urteilte jetzt der Europäische Gerichtshof.

Von Michael-Matthias Nordhardt, ARD-Rechtsredaktion

Es geht um das sogenannte Sampling. Darunter versteht man die Übernahme von Original-Elementen aus anderen Musikstücken in das eigene Stück. Gerade im Hip-Hop ist diese Auseinandersetzung mit älteren Originalen ein gängiges Stilmittel.

Auch Hip-Hop-Produzent Moses Pelham sampelt seit vielen Jahren. 1997 bediente er sich an einem Zwei-Sekunden-Ton-Fragment aus dem Kraftwerk-Titel "Metall auf Metall". Den Beat machte er zum prägenden Rhythmus-Element in Dauerschleife in dem Song "Nur mir" von Rapperin Sabrina Setlur.