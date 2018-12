Deutsche Autobosse in den USA Optimistisch nach Treffen mit Trump

Die Chefs von Volkswagen und Daimler haben sich nach einem Treffen mit US-Präsident Trump zuversichtlich gezeigt, dass die angedrohten Autozölle abgewendet werden können. Zudem kündigte VW-Chef Diess Investitionen in den USA an.

Nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump haben sich die Chefs von Volkswagen und Daimler, Herbert Diess und Dieter Zetsche, zuversichtlich gezeigt, dass die von Trump angedrohten Autozölle abgewendet werden können. Diess sagte vor Journalisten, er glaube, dass man bei dem Treffen einen Schritt nach vorne gemacht habe zur Vermeidung der Autozölle. Zetsche sagte, Trump habe seine Position deutlich gemacht, sei aber auch auf ihre Fragen und Hinweise eingegangen.

Zudem kündigte Diess mehrere konkrete Investitionsvorhaben von VW an. Möglicherweise werde der deutsche Konzern Ford-Produktionsstätten zur Fertigung von Autos nutzen, sagte er. Die Verhandlungen zum Aufbau einer globalen Auto-Allianz seien ziemlich fortgeschritten. Das Bündnis würde auch die US-Autoindustrie stärken, so Diess. So gebe es etwa Pläne, ein gemeinsames Pickup-Modell in den USA zu bauen.

US-Präsident Trump sieht das Treffen mit Genugtuung.

Balanceakt im Weißen Haus

Die Gespräche im Weißen Haus waren ein Balanceakt für die deutschen Autobosse, denn zuständig für Handelsfragen sind weder sie noch die Bundesregierung, sondern allein EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. In Brüssel kam der Alleingang der deutschen Autobosse nicht gut an.

Diess und Zetsche wiesen jedoch Vorwürfe zurück, ihre Gespräche könnten die Verhandlungen untergraben. Sie hätten sich vorher mit Berlin und Brüssel abgestimmt.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte das Treffen im Weißen Haus gegen Kritik. Schließlich seien die deutschen Autohersteller große Arbeitgeber in den USA. Deshalb müssten sie selbstverständlich mit der US-Regierung über Investitionen sprechen.

Trump, der die USA von Handelspartnern unfair behandelt sieht, droht schon seit Monaten mit Sonderzöllen auf Autos. Für die deutschen Hersteller wäre dies eine starke Belastung.

Mit Informationen von Martin Ganslmeier und Jan Bösche

Konstruktive Gespräche - nach dem Treffen deutscher Automanager mit Trump

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 04. Dezember 2018 um 08:36 Uhr.