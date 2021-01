Auch das virtuelle Weltwirtschaftsforum ist in diesem Jahr hochkarätig besetzt. Gründer Klaus Schwab erwartet mit der Pandemie einen Systemwandel der globalen Wirtschaft.

Von Thomas Spinnler, tagesschau.de

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in der Corona-Krise: Persönliche Treffen sind derzeit unmöglich, deshalb haben die Organisatoren ein virtuelles Forum anberaumt - die "Davos Agenda Week", die vom heutigen Montag bis zum 29. Januar laufen soll. Der Plan des WEF-Gründers Klaus Schwab: Gemeinsam mit den Entscheidern der Welt möchte er im "zentralen Jahr 2021" Wege aus der Krise aufzeigen.

Weltwirtschaftsforum: Entscheidendes Jahr für die Zukunft der Menschheit

tagesschau 12:00 Uhr, 25.01.2021, Wolfgang Wanner, ARD Genf





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-814447~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Was ist das WEF? Das Forum beschreibt sich selbst als eine Plattform für die 1000 führenden Firmen der Welt. Ihnen gehe es darum, eine bessere Zukunft zu gestalten. Die Liste des Forums umfasst die großen multinationalen Konzerne, von Alibaba, Allianz und Amazon über Facebook, Royal Dutch Shell und McKinsey bis zu Uber, Walmart und Xiaomi.

Chinas Präsident Xi Jinping wird virtuell dabei sein.

Rund 800 Menschen arbeiten für das WEF, das den Sitz in der Schweiz hat. Sie bereiten beispielsweise Studien zu Agendathemen vor. In ihnen werden die Standpunkte des Forums zu Fragen vertreten, die als bedeutsam für die Zukunft erachtet werden.

Lagarde, Merkel und Macron

Mit dabei sind in diesem Jahr EZB-Chefin Christine Lagarde als Expertin für das Thema Wirtschaftswachstum, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und VW-Chef Herbert Diess. Chinas Präsident Xi Jinping will über die chinesische Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre referieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind ebenfalls als Redner vorgesehen.

Für Ende Mai ist ein zweites persönliches Treffen von Regierungs- und Wirtschaftschefs im Stadtstaat Singapur geplant, bei dem die Ergebnisse der Online-Tagung einfließen sollen.

Traditionell treffen in Davos Entscheider aus der Wirtschaft auf politisches Spitzenpersonal. Das Forum sei der Ort, an dem Milliardäre Millionären erzählten, was die Mittelschicht fühle, witzelte einst Jamie Dimon, der Chef der größten US-Bank JP Morgan über das alljährliche Zusammentreffen der globalen Eliten.

JPMorgan-Chef Jamie Dimon gehörte zu den Milliardären, die in Davos mitdiskutierten.

Mit seiner Tätigkeit als Vorstandschef einer Bank hat er es selbst zu einem Vermögen von rund 1,7 Milliarden Dollar gebracht. Und tatsächlich waren im vergangenen Jahr von den insgesamt rund 2000 Teilnehmern Bloomberg-Angaben zufolge 119 Milliardäre - darunter auch Dimon.

Klaus Schwab und seine Idee

Gegründet wurde das WEF 1971 vom in Ravensburg geborenen Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab. Der 82-jährige Schwab erwarb in seiner Ausbildung zunächst zwei Doktortitel in den Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften. In den 1960er-Jahren kam noch ein Master of Public Administration aus Harvard hinzu. Seit 1972 lehrte Schwab als Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Genf.

Er habe eine Plattform gründen wollen, wo Firmenchefs und Manager ihre Stakeholder treffen können, erzählte er in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ). Die großen Trends und Fragen der Zeit standen von Beginn an in Schwabs Fokus.

Intransparent und ohne Legitimation?

Das zeigt auch das aktuelle Programm des WEF: "Einen neuen sozialen Vertrag voranbringen", "Konsum überdenken für eine nachhaltige Zukunft", "Eine positive Wirtschaft für die Natur errichten" lauten einige der Themen, über die die Teilnehmer diskutieren werden.

Kritiker haben dem Forum immer wieder Intransparenz vorgeworfen. Die Mächtigen blieben unter sich und kungelten in geschlossenen Zirkeln die Zukunft aus. Ferner fehle die demokratische Legitimation, so die Vorwürfe.

Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2020, Donald Trump auf dem Podium.

Als Reaktion öffnete Schwab seine Veranstaltung auch für Kapitalismusgegner und -Kritiker. Im vergangenen Jahr stattete beispielsweise die Klima-Aktivistin Greta Thunberg Davos einen Besuch ab.

Macht der Technologie

Fast wie ein Kapitalismus-Gegner klingt mittlerweile auch Schwab - jedenfalls wenn man sich die Thesen ansieht, die er in seinem aktuellen Buch "Covid-19 - The great reset" gemeinsam mit seinem Co-Autor Thierry Malleret verbreitet. Schwab prognostiziert darin einen Systemwandel, der auch auf die Pandemie zurückzuführen sei. Die Welt werde sich entglobalisieren, die Macht der Technologie werde zunehmen. Als Folge von Corona werde die Gesellschaft weiter polarisiert und die Schere zwischen Arm und Reich noch größer werden.

Klaus Schwab: Hat der Neorealismus ausgedient?

"Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie sind die Notwendigkeit, Prioritäten neu zu setzen, und die Dringlichkeit, Systeme zu reformieren, auf der ganzen Welt stärker geworden", so Schwab. Jetzt bestehe die Chance, Kapitalismus neu zu denken.

Neben Worten auch Aktionen?

"Der Neoliberalismus hat ausgedient", sagte Schwab in Interview mit der "Zeit". Wachstum sei die falsche Kennzahl, der globale Kapitalismus müsse neu definiert werden.

Nur: Welches Interesse an einem tiefergehenden Wandel sollen ausgerechnet die Entscheider, Wirtschaftschefs und Konzerne haben, die vom aktuellen System am meisten profitieren? Dimons Bank JPMorgan machte beispielsweise im vergangenen Jahr 29 Milliarden Dollar Nettogewinn. Das entspricht fast viermal dem gesamten Börsenwert der Commerzbank.

Er plädiere nicht für eine Systemveränderung, sondern für eine Systemverbesserung, lässt Schwab wissen. So oder so, auf die Entscheider wird es ankommen. "Trotz schöner Worte sehe ich keine Aktionen", hatte indes Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan das Forum im vergangenen Jahr kritisiert.