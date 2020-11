Der Black Friday soll kurz vor Beginn der Vorweihnachtszeit die Lager leeren und den Konsum ankurbeln. Wie es in der Corona-Krise um die Kauflust in Europa bestellt ist.

Online-Shops werden wegen Corona wohl noch besser dran sein als klassische Einzelhändler: Nur sechs Prozent der Spanier sagen in einer Umfrage, dass am Black Friday in Geschäften vor Ort einkaufen wollen - 65 Prozent dagegen wollen ausschließlich online shoppen. Die Liste der Lieblingsschnäppchen der Spanier hat sich trotz Corona kaum geändert: Die Top 3 sind weiterhin Mode, Elektronik und Spielzeug.

In diesem Jahr dürfte es anders aussehen: Im Sommer hatten schon vergleichsweise wenige Spanier bei den Schlussverkäufen zugegriffen - aus Geldsorgen. Mehr als 700.000 Menschen sind weiter in Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Und so erwarten Ökonomen einen eher mauen Black Friday 2020. Die Geschäfte haben ihre Belegschaften um knapp ein Viertel reduziert, weil sie weniger Kunden erwarten als sonst.

Die Rabattaktionen rund um den Black Friday sind auch in Spanien nicht mehr wegzudenken. Und weil es viele Spanier nicht so mit der englischen Sprache haben, steht oft ein "viernes negro" als Übersetzung dahinter. In den vergangenen fünf Jahren verzeichneten Händler immer neue Verkaufsrekorde im Vergleich zu den Vorjahren - und jubelten über Umsatzzuwächse von bis 24 Prozent.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

In Frankreich verspätet sich der Schnäppchentag Black Friday in diesem Jahr. Erst am 4. Dezember können große Ketten, Einzelhändler und auch Online-Riesen wie Amazon ihre Rabattaktionen anbieten. Es ist ein Zugeständnis an die Einzelhändler. Die müssen nämlich im Rahmen der Corona-Auflagen noch geschlossen bleiben - und fürchteten, dass vor allem die Internetgiganten das große Geschäft machen würden, während kleine Buch- oder Spielwarenläden in die Röhre schauen. Auf Druck der Regierung willigten am Ende auch Onlinehändler, darunter Amazon, ein, ihre Rabattaktion in Frankreich um eine Woche zu verschieben.

Sabine Wachs, SR

Der Black Friday ist wichtig für den französischen Handel. Die Pariser Industrie- und Handelskammer spricht von einem Umsatz von sechs Milliarden Euro nur an diesem einen Tag. Umfragen zufolge kaufen mehr als 60 Prozent der Menschen in Frankreich gezielt am Black Friday ein. Verbraucherschützer warnen allerdings die Konsumenten: Viele Händler erhöhten die Preise vor dem Rabatt-Tag, nur um sie dann am Black Friday wieder zu senken. UFC-Que Choisir, das französische Pendant zur Stiftung Warentest rief die großen bekannten Händler wie F’nac oder Darty dazu auf, diese Art der "Abzocke" zu unterlassen.