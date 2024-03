Bahn-Vorwurf an Gewerkschaft "Die GDL bewegt sich keinen Millimeter" Stand: 06.03.2024 12:37 Uhr

Kurz vor Beginn des fünften GDL-Streiks hat die Bahn der Gewerkschaft schwere Vorwürfe gemacht. Es habe ein gutes Schlichtungsangebot gegeben, doch die GDL wolle ihre Maximalforderungen durchsetzen.

Die Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL im aktuellen Tarifstreit fehlende Verhandlungsbereitschaft vorgeworfen. Sprecher Achim Stauß sagte, beide Seiten hätten vier Wochen verhandelt. Dabei hätten die Schlichter - Ex-Innenminister Thomas de Maizière und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther - ein Angebot vorgelegt, dem die Bahn zugestimmt hätte. Es sei im wichtigsten Streitpunkt, der Absenkung der Wochenarbeitszeit, auch sehr nahe an den Forderungen der GDL gewesen.

Schlichter-Vorschlag von GDL abgelehnt

Dennoch sei die GDL "aufgestanden, hat die Verhandlungen verlassen und ist nicht kompromissbereit", erklärte Stauß in Berlin. "Die GDL bewegt sich keinen Millimeter." Jedoch brauche es "Flexibilität und kein stures Beharren auf Maximalforderungen".

Wie nah der Schlichter-Vorschlag an den Forderungen des Gewerkschaft kam, geht aus einem Schreiben der beiden Moderatoren hervor, das sie veröffentlichten. Demnach sah der Vorschlag vor, die Wochenarbeitszeit für das Zugpersonal im Schichtdienst und die Beschäftigten in Werkstätten in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich zu senken. Die erste Stunde sollte zum 1. Januar 2026 wegfallen, die zweite zum 1. Januar 2028. Günther war für die vereinbarte Kompromisssuche von der GDL als Moderator ernannt worden, de Maizière von Seiten der Bahn.

Grundangebot an Verbindungen

Ungeachtet dessen soll heute Abend der fünfte Streik der Lokführer beginnen. Zunächst ist nur der Güterverkehr betroffen, ab Donnerstagfrüh dann auch der Personenverkehr. Bis Freitagmittag um 13 Uhr sollen die Züge dann weitestgehend stillstehen.

Wie Bahn-Sprecher Stauß erklärte, will die Bahn erneut ein Grundangebot an Verbindungen aufrechterhalten. Das gelten sowohl für den Fern-, als auch den Regional- und den S-Bahn-Verkehr. Wie viele Züge genau fahren werden, sagte Stauß nicht. Auch gebe es regionale Unterschiede. Im Fernverkehr sollen aber längere Züge zum Einsatz kommen, damit mehr Fahrgäste die wenigen Verbindungen nutzen können. Er rief die Fahrgäste auf, sich rechtzeitig zu informieren, welche Verbindungen tatsächlich fahren. Eine Umbuchung sei für jeden Fahrgast ohne Probleme möglich, betonte er.

Dennoch werde der Streik erneut massive Auswirkungen haben. Das gelte nicht nur für den Personentransport, sondern auch für die Wirtschaft. Als Beispiel nannte Stauß die Automobil- oder Chemieindustrie, die nicht mit Grundstoffen oder Teilen beliefert werden könnten.

Kritik an neuer Streik-Strategie

Scharf kritisierte er auch die neue Strategie der Lokführer: Sie wollen künftig sogenannte Wellenstreiks durchführen, die nicht mehr im Voraus angekündigt werden. "Die GDL will verhindern, dass die Bahn ihren Fahrgästen ein Grundangebot an Verbindungen anbieten kann. Deshalb appelliere ich an die GDL, ihre Streiks mindestens 48 Stunden vorher anzukündigen."

Verkehrsausschuss -Vorsitzender ruft GDL zu Verhandlungen auf

Kritik am Verhalten der Gewerkschaft kommt auch aus der Politik. Der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Udo Schiefner, rief die GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. "Mein Appell ist ganz einfach: Das Streikrecht ist das eine, Verantwortungsbewusstsein ist das andere", sagte Schiefner der "Bild"-Zeitung.

GDL verweist auf bereits erzielte Tarifabschlüsse

Der bevorstehende Streik ist der fünfte Arbeitskampf im seit Monaten andauernden Tarifkonflikt. Die GDL fordert weiter die schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich für Beschäftigte im Schichtbetrieb. Die Gewerkschaft argumentiert, sie habe mit zahlreichen Mitbewerbern der Bahn bereits einen Kompromiss erzielt. Es sei nicht nachvollziehbar, warum sich der Konzern einer ähnlichen Lösung verweigere. Angesichts des vorherrschenden Fachkräftemangels müsse die Bahn darüber hinaus ein Interesse daran haben, als Arbeitgeber attraktiver zu werden.