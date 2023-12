Arbeitsmarkt Jeder Zehnte arbeitet an Feiertagen Stand: 22.12.2023 10:49 Uhr

Gastgewerbe, Verkehr oder Gesundheitswesen: Jeder zehnte Arbeitnehmer muss an den bevorstehenden Feiertagen arbeiten. Es sind oft Geringverdiener, die ihren Job machen müssen, während andere das Fest genießen können.

Es sind nicht nur Ärzte, Geistliche oder Nachrichtenredakteure, die an den Feiertagen ganz normal ihren Job machen müssen. Vor allem Geringverdiener müssen an Weihnachten und Silvester arbeiten. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Bundestagsabgeordneten der Linken an die Bundesregierung, über die die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet.

Im Jahr 2022 mussten demnach 3,7 Millionen Arbeitnehmer, also etwa jeder zehnte Beschäftigte, an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Etwa 40 Prozent von ihnen verdienten zwischen 1.250 und 2.250 Euro netto im Monat, weitere 20 Prozent weniger als 1.250 Euro. Die meisten arbeiteten demnach im Hotelgewerbe (43,5 Prozent) und in der Gastronomie (41,3 Prozent).

In diesen Branchen werde zudem besonders viel Zusatzarbeit geleistet, schreibt die SZ. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung berichte in seiner jüngsten Arbeitszeitrechnung von 303 Millionen Überstunden pro Jahr in Gastgewerbe, Verkehr und Handel. Davon seien 159 Millionen Stunden nicht bezahlt worden.

"Weihnachtliche Plackerei"

Die Linken-Abgeordnete Susanne Ferschl kritisiert diese "weihnachtliche Plackerei" und forderte eine bessere Bezahlung: "Die Ampel muss umschalten und prekärer Beschäftigung und unbezahlten Überstunden klar die rote Karte zeigen." Der Mindestlohn, der ab dem 1. Januar 2024 bei 12,41 Euro liegen wird, müsse auf 14 Euro steigen.

Außerdem müssten wieder mehr Arbeitgeber nach Tarif bezahlen. Darüber hinaus, so Ferschl, müsse die Regierung dafür sorgen, dass alle Firmen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter elektronisch erfassen.

Handel profitiert vom Kalender

Auch in diesem Jahr werden wieder viele Erwerbstätige an den kommenden Feiertagen arbeiten müssen. Knapp zehn Prozent müssen zumindest teilweise an Heiligabend ran, geht aus einer heute veröffentlichten Studie des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervor. An Silvester sind es in der Spitze neun Prozent, je nach Tageszeit. Männer und Ostdeutsche müssen tendenziell etwas häufiger als Frauen und Westdeutsche ran, ergab die Befragung von mehr als 4.200 Erwerbstätigen.

Besonders hoch ist der Anteil der Tätigen im Gastgewerbe, in Verkehr und Logistik sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Beschäftigte im Handel, die sonst bis zur letzten Minute Weihnachtseinkäufe ermöglichen und Feuerwerkskörper verkaufen, haben diesmal frei, denn Heiligabend und Silvester fallen jeweils auf einen Sonntag.

Dadurch müssen in diesem Jahr an den Festtagen deutlich weniger Menschen zur Arbeit. Zum Vergleich: 2022 waren es etwa am Vormittag von Heiligabend 20 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland, so das Institut.

Gastgewerbe besonders betroffen

Am Vormittag des 24. Dezember müssen im Gastgewerbe 27 Prozent der Beschäftigten arbeiten, im Gesundheits- und Sozialwesen 20 Prozent. Nach 14 Uhr sinkt der Anteil insgesamt auf sechs Prozent. Im Gesundheits- und Sozialwesen liegt die Quote allerdings bei 19 Prozent, und bleibt über die Feiertage auf hohem Niveau. An den beiden Weihnachtstagen müssen im Gastgewerbe sogar rund ein Drittel der Erwerbstätigen arbeiten.

Am Silvester-Vormittag arbeiten neun Prozent aller Erwerbstätigen. Im Vorjahr waren es 19 Prozent. Nach 14.00 Uhr sinkt der Anteil auf sechs Prozent. An Neujahr ist es acht Prozent der Erwerbstätigen nicht vergönnt, auszuschlafen, so die Studie.