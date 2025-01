Rekordauftrag für Daimler Truck Amazon bestellt 200 Elektro-Lkw in Deutschland Stand: 14.01.2025 11:33 Uhr

Im vergangenen Jahr litt Daimler Truck unter deutlichen Umsatzeinbußen. Nun hat das Unternehmen einen Coup gelandet: Der Online-Händler Amazon hat 200 Elektro-Lkw für den Einsatz in Deutschland und Großbritannien bestellt.

Der deutsche Fahrzeughersteller Daimler Truck hat sich den bislang größten Auftrag für Elektro-Lkw in seiner Firmengeschichte gesichert: Der Online-Händler Amazon hat 200 Elektro-Lkw vom Typ Mercedes-Benz eActros 600 bei dem Unternehmen bestellt.

Mehr als 50 sollen in Deutschland und etwa 140 in Großbritannien zum Einsatz kommen. Nach Angaben von Amazon handelt es sich um die bislang größte Bestellung von Elektro-Lkw für das Unternehmen. Die 40-Tonner sollen im Mittelstreckennetz zwischen Fulfillment-Centern, Sortierzentren und Zustellbasen eingesetzt werden.

Amazon will Null-Netto-Emissionen bis 2024

Der eActros 600 hat eine Reichweite von 500 Kilometern und ist damit laut Andreas Marschner, Vizepräsident von Amazon Worldwide Operations Sustainability, gut für das Liefernetzwerk von Amazon geeignet. Um den Einsatz der Lkw zu unterstützen, baue Amazon an seinen Standorten ein Netz von 360-Kilowatt-Schnellladestationen auf. Diese können einen Lkw in weniger als einer Stunde von 20 auf 80 Prozent aufladen. Das sei auch mit den gesetzlich vorgeschriebenen Pausen der Fahrer vereinbar, sagte Marschner.

Der Auftrag ist Teil der Selbstverpflichtung von Amazon, bis 2040 an allen Standorten Netto-Null-Emissionen zu erreichen. "Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns", sagt Marschner. Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs, bei der der CO2-Ausstoß reduziert oder ganz vermieden werden soll, sei "der schwierigste Teil des Transportwesens".

Bislang hat Amazon in Europa 38 Elektro-Lkw im Einsatz. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern die Zahl seiner elektrischen Lieferautos in Deutschland auf mehr als 1.500 erhöht. In Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt lässt Amazon Pakete auch mit elektrischen Lastenfahrrädern ausliefern.

Deutliche Umsatzeinbußen bei Daimler Truck

Auch für Daimler scheint das Geschäft zur richtigen Zeit zu kommen. Die Lkw-Sparte hatte im vergangenen Jahr bei schwacher Konjunktur deutliche Absatzeinbußen erlitten. Weltweit verkaufte der Dax-Konzern mit gut 460.000 Nutzfahrzeugen zwölf Prozent weniger als 2023, wie das Unternehmen heute mitteilte. In Europa und Asien sackten die Verkäufe um ein Fünftel ab, während der Absatz am US-Markt nur leicht unter dem von 2023 blieb.

Damit hat Daimler das untere Ende seiner Prognosespanne für den Absatz 2024 gerade so eingehalten. Elektro-Lkw, wie sie jetzt von Amazon bestellt wurden, blieben mit rund 4.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 - 17 Prozent mehr als im Jahr davor - ein sehr kleines Segment.