Ohne Glanz und Gloria ist Alexander Zverev bei den French Open erstmals ins Halbfinale eingezogen. Die deutsche Nummer eins bezwang den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Am Dienstagabend (08.06.2021) setzte sich der gebürtige Hamburger in einem schwachen Match mit 6:4, 6:1, 6:1 durch und steht zum dritten Mal in der Runde der letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier. Aus deutscher Sicht haben nur Boris Becker (18), Michael Stich (6) und Tommy Haas (4) öfter ein Major-Halbfinale gespielt.

"Es ist sehr schön im Halbfinale zu sein, aber das macht mich noch nicht zufrieden", sagte Zverev nach dem Ende der Partie: "Vielleicht kann ich im Halbfinale noch besser spielen und bin gespannt, was dann für mich möglich ist."

Zverev nun gegen Weltranglisten-Zweiten Medwedew oder Tsitsipas

Im Kampf um sein zweites Grand-Slam-Endspiel nach den US Open im Vorjahr muss Zverev nun eine Hürde überspringen, die für ihn bislang stets zu hoch war. Der Hamburger trifft am Freitag auf den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew (Russland) oder Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 5) - seine bisherigen neun Duelle mit Top-10-Spielern hat Zverev bei Grand-Slam-Turnieren alle verloren.

Davidovich Fokina erwischt äußerst schwachen Tag

Zverev und Davidovich Fokina lieferten sich über weite Strecken ein äußerst zerfahrenes Match auf schwachem Niveau mit vielen Breaks. Der Deutsche, dessen beste Ergebnisse in Paris bislang zwei Viertelfinal-Teilnahmen (2018, 2019) waren, konnte längst nicht an seine vorangegangenen Topleistungen anknüpfen.

Er hatte aber Glück, dass sein Gegner einen rabenschwarzen Tag erwischte und noch mehr Fehler machte. Nach 1:38 Stunden beendete Zverev das Match mit seinem ersten Matchball.

Krawietz im Doppel ausgeschieden

Titelverteidiger Kevin Krawietz ist bei den French Open im Doppel im Viertelfinale als letzter Deutscher ausgeschieden. Nach zwei Titeln in Folge war es seine erste Niederlage überhaupt in Paris.

An der Seite seines rumänischen Tennis-Partners Horia Tecau musste sich der 29 Jahre alte Krawietz am Dienstag (08.06.2021) dem an Nummer zwei gesetzten Duo Juan Sebastián Cabal und Robert Farah aus Kolumbien mit 2:6, 7:6 (7:3), 5:7 geschlagen geben.

Stammpartner Mies fehlt verletzt

Für Krawietz war es die erste Niederlage bei den French Open überhaupt. In den vergangenen beiden Jahren hatte er zusammen mit Andreas Mies den Sandplatz-Klassiker jeweils gewonnen. Der 30 Jahre alte Mies musste in diesem Jahr wegen einer Knieverletzung passen. Der Kölner wird deshalb auch sehr wahrscheinlich die Olympischen Spiele in Tokio verpassen.

Nach schwachem Start steigerten sich Krawietz und Tecau und lagen im dritten Satz sogar lange ein Break vorne. Am Ende musste sich das Duo nach 2:29 Stunden aber doch geschlagen geben. Damit sind im Doppel keine deutschen Spieler mehr vertreten.

Quelle: sportschau.de