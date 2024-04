eilmeldung Vertrag mit DFB verlängert Nagelsmann bleibt bis 2026 Bundestrainer Stand: 19.04.2024 11:11 Uhr

Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Bundestrainer bis 2026 verlängert. Das gab der DFB bekannt. Damit bleibt der 36-Jährige über die EM hinaus bis zur nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren Bundestrainer.

Über die Heim-EM im Sommer hinaus bleibt Julian Nagelsmann Bundestrainer. Er will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko führen.

Der DFB gab die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 36-Jährigen bis 2026 bekannt, Nagelsmann wird damit zur neuen Saison auch nicht zum FC Bayern München zurückkehren.

Weitere Informationen in Kürze.