eilmeldung Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen ist vorzeitig Deutscher Meister Stand: 14.04.2024 19:34 Uhr

Mit einem Sieg gegen Bremen hat sich Bayer Leverkusen erstmals in seiner Geschichte die deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team von Xabi Alonso ist in dieser Saison ungeschlagen und führt die Tabelle uneinholbar vor Bayern München an.

Bayer 04 Leverkusen hat die Dominanz des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gebrochen. Das Team von Trainer Xabi Alonso sicherte sich durch das 5:0 (1:0) gegen Werder Bremen bereits am 29. Spieltag vorzeitig den ersten von drei möglichen Titeln in dieser Saison.

Zuvor war der in dieser Saison schwächelnde Rekordmeister aus München elfmal in Serie deutscher Meister geworden. Fünf Spieltage vor dem Saisonende liegt der FC Bayern aber mit 16 Zählern Rückstand auf Platz zwei, punktgleich vor dem VfB Stuttgart.

Erster Titel seit 31 Jahren

Für Bayer ist es nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1988 und dem Triumph im DFB-Pokal 1993 der erste Titel seit 31 Jahren und der dritte insgesamt. In dieser Spielzeit ist der Werksclub das Maß der Dinge im deutschen Fußball und auf dem Weg zur perfekten Saison ohne eine einzige Pflichtspielniederlage.

Die nach wie vor ungeschlagenen Rheinländer stehen auch im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai. Im Viertelfinale der Europa League ist Leverkusen nach dem 2:0 im Hinspiel gegen West Ham United ebenfalls noch aussichtsreich vertreten.

Weitere Informationen in Kürze.