Liveblog ++ Countdown vor Deutschland gegen Costa Rica ++ Stand: 01.12.2022 09:02 Uhr

Zum WM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica gibt es hier im Liveblog alle aktuellen News und Infos: Wer überträgt wann live im TV? Wann wird in Katar gespielt? Wie kommt Deutschland bei der WM 2022 ins Achtelfinale?

Die wichtigsten News zum Spiel Costa Rica gegen Deutschland

Heute live: Sportschau überträgt in TV, Radio und Web

Wie kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale?

Neuer wird WM-Rekordtorhüter

Bierhoff will Füllkrug in der Startelf

09:02 Uhr - Steinhaus-Webb: Frapparts WM-Einsatz ein Meilenstein

Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb hat mit großer Begeisterung darauf reagiert, dass Stéphanie Frappart als erste Frau ein Fußball-Spiel bei einer Männer-Weltmeisterschaft pfeift. "Was für ein Meilenstein in der Geschichte für Schiedsrichterinnen", sagte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Steinhaus-Webb sieht eine "weltweite Aufmerksamkeit für diese Ansetzung". Die 38 Jahre alte Französin Frappart leitet heute Abend das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica.

08:27 Uhr - Kapitän Neuer vor WM-Rekord

Manuel Neuer wird mit seinem Einsatz gegen Costa Rica zum WM-Rekordtorhüter. Die deutsche Nummer eins bestreitet heute Abend das 19. Spiel bei einer WM-Endrunde. Damit lässt er Sepp Maier und den Brasilianer Claudio Taffarel hinter sich. "Er hat das Torwartspiel auf ein anderes Niveau gebracht, deswegen ist er für mich immer noch die Nummer eins der Welt", sagte Bundestrainer Hansi Flick, der auch die menschlichen Qualitäten seines Kapitäns lobte. 14 Gegentore kassierte Neuer in seinen bislang 18 WM-Spielen seit 2010. Eine ähnlich blendende Quote hat er mit 111 Gegentoren in allen seinen 116 Länderspielen. 47 Mal spielte er für Deutschland zu null.

Manuel Neuer während der Partie gegen Spanien in Aktion. Bild: IMAGO / Eibner International

07:57 Uhr - Flick: "Wir brauchen ein perfektes Spiel"

Hopp oder topp - das letzte deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica hat Finalcharakter. "Jetzt geht es darum, Charakter zu zeigen", sagte Bundestrainer Hansi Flick vor der Partie im ARD-Hörfunk-Interview. Die Mannschaft habe sich mit der Niederlage gegen Japan selbst in diese Situation gebracht: "Jetzt brauchen wir einfach ein perfektes Spiel."

07:30 Uhr - Deutschland gegen Costa Rica live in der Sportschau

Das letzte WM-Vorrundspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es live in TV, Radio und Web bei sportschau.de. Um 18.25 Uhr startet die TV-Übertragung im Ersten mit Vorberichten zum Spiel. Anstoß ist um 20.00 Uhr, es kommentiert Gerd Gottlob. Bei sportschau.de gibt es das Spiel außerdem in der Radio-Livereportage und im Ticker.

Mittwoch, 19:48 Uhr - Bierhoff ist ein Füllkrug-Fan

Überraschende Wortmeldung in Sachen deutsche Startaufstellung. DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff würde mit einem echten Stürmer starten, sprich: Niclas Füllkrug soll in die Startelf.

Mittwoch, 18:13 Uhr - Costa Rica mit der Hilfe von oben

Deutschlands dritter WM-Gegner Costa Rica hat sich noch lange nicht aufgegeben. Denn auch für die "Ticos" ist der Einzug ins Achtelfinale noch drin. Spielerisch blieb Costa Rica bisher vieles schuldig, dann braucht's eben andere Mittel gegen Deutschland. "Wir leben noch. Wir haben vollstes Vertrauen in Gott und in uns", sagte Verteidiger Keysher Fuller vor dem Spiel.

Flick fordert eine schnelle Führung

Eine schnelle Führung gegen Costa Rica - und dadurch Druck auf Japan und Spanien im Parallelspiel ausüben. Der Plan von Bundestrainer Hansi Flick vor dem letzten WM-Gruppenspiel in Katar klingt simpel. Die wichtigsten Infos von der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel.

So kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale

Die Frage aller Fragen: Wie muss Deutschland gegen Costa Rica spielen, welches Ergebnis braucht es im Spiel zwischen Spanien und Japan? Hier gibt es alle Möglichkeiten, wie Deutschland in die K.o.-Runde kommt.

Die DFB-Elf braucht nicht unbedingt Schützenhilfe - es gibt sogar noch eine Möglichkeit, wie das Team von Bundestrainer Hansi Flick aus eigener Kraft weiterkommen kann.

Mario Götze, ein Unterschiedsspieler?

Mario Götze, der WM-Held 2014, war in Katar bisher nur wenige Minuten auf dem Platz. Könnte er eine Überraschungs-Option im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica sein?

