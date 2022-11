FIFA WM 2022 Ecuador gewinnt Eröffnungsspiel Stand: 20.11.2022 19:28 Uhr

Der erste Sieger der WM 2022 heißt Ecuador. Die Südamerikaner zeigten Katar im Eröffnungsspiel die Grenzen auf, Stürmer Enner Valencia wurde zum Albtraum der Gastgeber.

Katar ist mit einer 0:2-Niederlage gegen Ecuador in die WM 2022 gestartet. Die Mannschaft von Trainer Felix Sanchez, die sich zwei Monate auf das Turnier vorbereitet hatte, war den Südamerikanern in allen Belangen unterlegen und wird sich im weiteren Turnierverlauf deutlich steigern müssen. Spieler des Spiels war Enner Valencia, der einen Doppelpack schnürte (16./31. Minute).

VAR hilft Katar

Los ging das erste Spiel der umstrittensten WM aller Zeiten mit einer kniffligen VAR-Entscheidung. Nach dem vermeintlich frühen Führungstor für Ecuador durch Valencia (3.) griff der Videoassistent ein und meldete eine Abseitsposition in der Entstehung des Treffers. Schwer zu erkennen, letztlich aber korrekt und eine gute Nachricht für Katars Keeper Saad Al Sheeb. Dieser hatte zuvor gleich mehrfach am Ball vorbei geschlagen.

Valencia wird zum Gastgeber-Schreck

Eine viel bessere Figur gab der katarische Schlussmann jedoch auch nach rund 15 Minuten nicht ab: Nach einem schönen Ball in die Tiefe holte Al Sheeb Ecuadors Angreifer Valencia elfmeterwürdig von den Beinen. Der Gefoulte trat selbst an und sorgte für die hochverdiente Führung der Südamerikaner. Ecuador machte das Spiel und zeigte immer wieder schöne Kombinationen. Vom überforderten WM-Gastgeber kam wenig bis nichts.

Und die klare Überlegenheit spiegelte sich noch vor der Pause auch im Ergebnis wider: Valencia, der die Defensive der Katarer fast durchgehend vor große Probleme stellte, erhöhte mit einem schönen Kopfballtreffer auf 2:0 und sorgte damit schon für die Vorentscheidung. Und Katar? Schoss immerhin auch einmal aufs Tor. Der Versuch von Abdelkarim Hassan flog jedoch in Richtung Oberrang (33.). Almoez Ali köpfte zudem in der Nachspielzeit aus Abseitsposition klar am Tor vorbei.

Katar bleibt harmlos

Viel änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Ecuador blieb spielbestimmend und erspielte sich mit einfachen Mitteln immer wieder kleinere und größere Chancen. Einziges Manko: Da im letzten Drittel Genauigkeit und Entschlossenheit fehlten, änderte sich auf der Anzeigetafel nichts. Katar blieb zumindest theoretisch im Spiel, in der Praxis blieben die Gastgeber aber über die gesamte Spielzeit vorne zu harmlos und hinten zu anfällig. Die gefährlichste Aktion der Katarer gelang Akram Afif, auch sein Schuss flog aber weit am Tor vorbei (75.).

In der Schlussphase, in der die Ränge immer leerer und die Partie immer schwächer wurde, beschränkten sich die Ecuadorianer dann weitgehend auf die Sicherung des Vorsprungs und schonten ihre Kräfte. Die Qualität des Spiels nahm deutlich ab, Spannung kam bis zum Schlusspfiff keine mehr auf. Der Sieg von Ecuador – und damit die erste Niederlage eines WM-Gastgebers in einem Eröffnungsspiel – geriet nie ernsthaft in Gefahr.

Valencia hinkt vom Platz

Einen Schockmoment gab es für Ecuador trotzdem noch: Doppeltorschütze Valencia, der bereits in der ersten Hälfte behandelt worden war, musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden (76.). Der Spieler des Spiels hinkte vom Platz. Sein Ausfall wäre ein herber Verlust, die Diagnose steht aber noch aus.

Katar trifft am zweiten Spieltag am Freitag auf den Senegal und steht dabei schon gehörig unter Druck, Ecuador bekommt es mit den Niederlanden zu tun.

