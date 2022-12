Neuendorf kündigt WM-Analyse an Kein Schnellschuss beim Personal Stand: 02.12.2022 11:18 Uhr

Nach dem WM-Desaster von Katar hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der kommenden Woche eine Krisensitzung mit Bundestrainer Hansi Flick, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke einberufen.

Vor der Abreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus Doha kündigte Neuendorf am Freitag (2.12.2022) eine eingehende Analyse des frühen Scheiterns bei der Weltmeisterschaft an. "Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land", sagte Neuendorf in einem Statement für die Medien am Flughafen Doha. Das frühe WM-Aus schmerze "außerordentlich" und sei für ihn eine "herbe Enttäuschung".

Personelle Konsequenzen - Neuendorf will Analyse abwarten

Personelle Konsequenzen soll es zunächst nicht geben. "Wir machen den ersten Schritt vor dem zweiten", sagte Neuendorf, gab aber keine Jobgarantien für die sportliche Führungs-Crew ab. Bundestrainer Flick und Bierhoff hatten nach dem 4:2-Sieg gegen Costa Rica, mit dem die DFB-Elf das Achtelfinale verpasste, einen Rücktritt ausgeschlossen. Beide haben einen Vertrag bis 2024.

Der viermalige Weltmeister Deutschland war in Katar bereits zum zweiten Mal nach 2018 schon in der Vorrunde einer WM ausgeschieden und hatte damit das Ende seines Rufs als "Turniermannschaft" besiegelt. Neuendorf sagte, er sei "ein großer Anhänger von klaren Verfahren. Das haben wir eingeleitet." Die Gespräche sollten mit Respekt geführt werden. Er wolle dazu keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern erst mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit gehen.

Neuendorf ist als DFB-Präsident erst seit März dieses Jahres im Amt. Er muss nun zum ersten Mal ein Versagen des DFB-Flaggschiffs aufarbeiten und steht dabei vor der Europameisterschaft im eigenen Land auch selbst gehörig unter Druck.

DFB-Spieler reisen nach Hause - oder in den Urlaub

Der DFB-Tross verließ unterdessen am Freitagvormittag das WM-Quartier in Al-Ruwais ganz im Norden von Katar. Mit dem Mannschaftsbus, Begleitfahrzeugen und Polizeieskorte ging es zum Internationalen Flughafen in der Hauptstadt. Dort sollte der Flug LH343 um 14.30 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr MEZ) abheben. Für 18.50 Uhr MEZ ist eine Zwischenlandung in München geplant, kurz nach 21 Uhr soll der Lufthansa-Flieger in Frankfurt/Main landen.

Nach Sportschau-Informationen sitzen nicht alle DFB-Spieler in der Maschine in die Heimat. Einige reisen wohl in eigener Verantwortung nach Hause - oder weiter zu Urlaubszielen wie beispielsweise Dubai. Neuendorf wird in seiner Funktion als DFB-Präsident noch bei der WM in Katar bleiben.

