Einzug ins Viertelfinale Union schlägt Wolfsburg nach Rückstand Stand: 31.01.2023 22:38 Uhr

Spätes Tor, Rote Karte, Riesenchance - Union Berlin hat nach einer emotionalen Schlussphase noch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und das Viertelfinale im Pokal erreicht.

Union gewann am Dienstag (31.01.2023) mit 2:1 (1:1) gegen Wolfsburg. Die Berliner sind nach dem VfB Stuttgart damit das zweite Team, dass sich für das Viertelfinale qualifiziert hat. Die kommende Runde wird am 19. Februar ausgelost, die weiteren Spiele im Achtelfinale erstrecken sich noch bis kommende Woche.

Die Tore für Union erzielten Robin Knoche (12.) und Kevin Behrens (79.). Luca Waldschmidt hatte Wolfsburg in Führung gebracht.

Bei Union platzt vor dem Spiel der Transfer von Isco

Vor dem Anpfiff war der geplatzte Transfer des spanischen Spielers Isco Thema bei Union. Der langjährige Profi von Real Madrid und fünffache Champions-League-Sieger hatte den Medizincheck bestanden, bei den finanziellen Details kam es am Ende des Vertrags zu Uneinigkeiten. "Wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande", erklärte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Iscos Berater-Agentur Gestifute wird in der "Bild" wie folgt zitiert: "Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen." Isco stand zuletzt beim FC Sevilla unter Vertrag.

Wolfsburg startet im strömenden Regen besser

Zu Spielbeginn regnete es an der Alten Försterei heftig. Der VfL Wolfsburg kam damit zunächst besser klar, Luca Waldschmidt erzielte die schnelle Führung. Yannick Gerhardt steckte den Ball zu ihm durch, Waldschmidt schloss aus neun Metern überlegt ab.

Aber Union reagierte schnell. Josip Juranović flankte von rechts, der frühere Wolfsburger Robin Knoche drückte den Ball aus drei Metern über die Linie (12.). Union wurde immer besser und wäre fast in Führung gegangen, aber Jordan Siebatcheu traf per Kopf nach einer Flanke von Knoche nur die Latte (27.).

Zähe zweite Hälfte mit hitziger Schlussphase

In der zweiten Hälfte blieb das nun vom Regen befreite Spiel umkämpft, aber arm an Höhepunkten. In der Schlussphase machte Union Druck, spielte aber einige vielversprechende Konter unsauber zu Ende. In der 79. kamen die Berliner dann aber doch zum Siegtor.

Wolfsburgs Maxence Lacroix ist während des DFB-Pokal-Achtelfinals im Duell mit Unions Jordan Siebatcheu. Bild: IMAGO/O.Behrendt/Contrast

Juranović setzte rechts Rani Khedira in Szene, dessen Flanke Sheraldo Becker am zweiten Pfosten in die Mitte zurück köpfte, wo Kevin Behrens nur noch einschieben musste. Union machte es sich in der hitzigen Schlussphase selbst schwer: Der zuvor verwarnte Niko Gießelmann musste nach einer Schwalbe mit Gelb-Roter Karte vom Platz. Jérôme Roussillon hatte bei einem Konter in den Schlusssekunden noch die große Chance zum 3:1, vergab aber (90.+4).

Union gegen Mainz, Wolfsburg empfängt die Bayern

Für Union Berlin geht es in der Bundesliga am Samstag (04.02.2023, 15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 weiter. Der VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag (17.30 Uhr) Bayern München.

Quelle: sportschau.de