Europäische Fußball-Union Ceferin als UEFA-Präsident wiedergewählt Stand: 05.04.2023 15:40 Uhr

Aleksander Ceferin ist wie erwartet als Präsident der Europäischen Fußball-Union wiedergewählt worden. DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke rückt ins UEFA-Exekutivkomitee. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ins FIFA-Council gewählt.

Der 55 Jahre alte Slowene Aleksander Ceferin wurde beim UEFA-Kongress am Mittwoch (5.3.2023) in Lissabon ohne Gegenkandidaten per Applaus in seinem Amt bestätigt. Ceferin führt den Kontinentalverband seit September 2016 und musste sich bereits bei seiner ersten Wiederwahl 2019 keiner Konkurrenz stellen.

Ceferin: "Werde mein Bestes geben"

Ceferin hatte das Amt vor sieben Jahren als Nachfolger des damals gesperrten Michel Platini übernommen. Als Chef der UEFA ist Ceferin auch zugleich Vizepräsident des Weltverbands FIFA. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte dem Slowenen bereits im Vorfeld seine Unterstützung zugesichert.

"Das bedeutet mir wirklich viel", sagte Ceferin. "Es ist eine große Ehre, aber vor allem eine große, große Verantwortung." Er werde sein Bestes geben, um die UEFA-Delegierten und den Fußball "nicht zu enttäuschen".

Watzke vollendet Amtszeit von Koch

DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke ist ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union eingezogen. Der 63-Jährige wurde wie erwartet ohne Gegenkandidaten per Applaus in das Entscheidungsgremium des Kontinentalverbands berufen.

Watzke vollendet die letzten zwei Jahre der Amtszeit von Rainer Koch, der sich in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund von dem Posten zurückgezogen hatte. Anschließend stand die Wahl von Bernd Neuendorf ins Council des Weltverbands FIFA an, der DFB-Präsident hatte ebenso keinen Gegenkandidaten.

Watzke ist neben Karl-Heinz Rummenigge der zweite deutsche Funktionär im UEFA-Exekutivkomitee. Der frühere Vorstandschef des FC Bayern sitzt als Vertreter der Europäischen Club-Vereinigung ECA in dem Gremium. Watzke, der zugleich auch Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund ist, hatte angekündigt, seinen Platz im ECA-Vorstand bei einer Wahl in die UEFA abzugeben.

Neuendorf rückt für Peters nach

DFB-Boss Bernd Neuendorf ist von den europäischen Nationalverbänden ins Council des Weltverbandes FIFA gewählt worden. Der 61-Jährige rückt für eine Amtszeit von zwei Jahren für Peter Peters nach, der seinen Posten nach der verlorenen Präsidentschaftswahl beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Verfügung gestellt hatte. Einen Gegenkandidaten für Neuendorf hatte es nicht gegeben. Die Wahl fand deshalb per Akklamation statt.

Bei der Wahl zum europäischen Vize-Präsidenten im Council setzte sich Sandor Csanyi (Ungarn) gegen Ari Lahti (Finnland) durch. Den Sonderplatz des Vize-Präsidenten der britischen Verbände erhielt Debbie Hewitt (England) in einem Duell mit dem bisherigen Amtsinhaber David Martin (Nordirland), erstmals bezwang damit bei den UEFA-Wahlen eine Frau einen Mann. Für einen ordentlichen Platz im Council für eine Amtszeit von vier Jahren wurde der Portugiese Fernando Gomes ohne Gegenkandidaten gewählt.

Quelle: sportschau.de