Paris statt Sankt Petersburg UEFA verlegt Finale der Champions League

Die UEFA hat Sankt Petersburg das Finale der Champions League wie erwartet entzogen. Das Spiel soll nun im Stade de France in Saint-Denis bei Paris stattfinden.

Von Chaled Nahar

Das bestätigte die UEFA nach einer Sondersitzung ihres Exekutivkomitees am Freitag (25.02.2022). Die Sitzung war angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine von Präsident Aleksander Ceferin einberufen worden. Das Finale sollte nach bisheriger Planung am 28. Mai 2022 in der Gazprom-Arena Sankt Petersburg stattfinden.

"Die UEFA möchte Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik, ihren Dank und ihre Wertschätzung für seine persönliche Unterstützung und sein Engagement aussprechen", hieß es in einer Mitteilung. An dem in Sankt Petersburg geplanten Endspiel hatte es angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine Kritik aus der Politik gegeben. Der britische Premierminister Boris Johnson, mehrere Bundestagsabgeordnete und Mitglieder des Europäischen Parlaments forderten eine Verlegung des Spiels. Schon in den Jahren zuvor musste die UEFA mehrfach wegen der Pandemie umplanen.

Planung Endspiele UEFA Champions League Jahr Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 aktuell 2020 Istanbul Lissabon - - 2021 Sankt Petersburg Istanbul Porto - 2022 München Sankt Petersburg Sankt Petersburg Paris 2023 Wembley München Istanbul Istanbul 2024 - Wembley Wembley Wembley 2025 - - München München

Russische und ukrainische Teams müssen auf neutralen Plätzen spielen

Das UEFA-Exekutivkomitee beschloss außerdem, dass russische und ukrainische Klubs und Nationalmannschaften, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, ihre Heimspiele bis auf Weiteres an neutralen Orten austragen müssen. Das gilt beispielsweise für Spartak Moskau in der Europa League. Die UEFA schrieb, dass sie Bemühungen unterstützen werde, "um sicherzustellen, dass Fußballspieler und ihre Familien in der Ukraine, die mit schrecklichem menschlichen Leid, Zerstörung und Vertreibung konfrontiert sind, gerettet werden". Am Donnerstag hatte die UEFA das Vorgehen Russlands verurteilt.

Ungeklärt bleibt der Umgang mit den Playoffs der europäischen Qualifikation zur WM 2022 in Katar. Am 24. März soll in Moskau Russland gegen Polen im Halbfinale spielen, auch im Endspiel am 29. März hätte Russland bei einem Weiterkommen Heimrecht, dann gegen Tschechien oder Schweden. Die Spiele in der WM-Qualifikation fallen aber unter die Regie des Weltverbands FIFA. Die Verbände aus Polen, Tschechien und Schweden schrieben in einem gemeinsamen offenen Brief an die FIFA, dass man keinesfalls in Russland spielen wolle und baten um eine Verlegung an andere Spielorte. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz, dass die Lage weiter beobachtet werde. "Der Ratsausschuss wird eine Entscheidung treffen, sobald das nötig und möglich ist", sagte Infantino.

Keine Stellungnahme der UEFA zum Sponsoring durch Gazprom

In ihrer Mitteilung ging die UEFA allerdings nicht auf das langjährige Sponsoring durch Gazprom ein. Mehrere Politikerinnen und Politiker hatten ein Ende des Sponsorings der UEFA durch Gazprom gefordert. Zu der Höhe der Zahlungen von Gazprom und einer möglichen Einflussnahme auf Entscheidungen antwortete die UEFA auf Anfrage der Sportschau nicht. Nach jetzigem Stand ist das Unternehmen, das von der Regierung politisch als geostrategisches Machtinstrument eingesetzt wird, weiter Sponsor der Champions League und auch der EM 2024, die in Deutschland ausgetragen wird. Die Zusammenarbeit mit der UEFA läuft seit 2012.

DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters forderte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass die UEFA die Partnerschaft überdenken soll. "Ich kann mir angesichts des Kriegs nicht vorstellen, dass irgendjemand im Fußball mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden möchte", sagte Peters: "Wir können uns jetzt nicht hinter Vertragsverpflichtungen oder Schadenersatzansprüchen verstecken." Peters sitzt als gewählter Vertreter der UEFA im FIFA-Rat und kandidiert beim DFB-Bundestag am 11. März in Bonn als Präsident.

Distanz gibt es zwischen der UEFA sowie dem russischen Verband und dem Staatskonzern Gazprom allerdings seit Jahren wenig - auch deshalb wäre eine Verlegung des Endspiels aus der Gazprom-Arena Sankt Petersburg in ein anderes Stadion sportpolitisch brisant. Das von der Regierung in Moskau gelenkte Gasunternehmen mit Sitz in Sankt Petersburg ist seit 2012 einer der Großsponsoren der UEFA. Das Unternehmen zeigt sich im Umfeld der Champions League, die Partnerschaft wurde vergangenes Jahr auf die EM 2021 und die Nations League ausgeweitet. Welche Summe mittlerweile für das Sponsoring fällig wird, beantwortet die UEFA auf Anfrage der Sportschau nicht.

Gazprom, Russland und UEFA - eine gewachsene Verbindung

Der Werbewert des Sponsorings für Gazprom erscheint auf den ersten Blick gering, für einen Endverbraucher in Europa ist es schließlich weitgehend nicht möglich, Kunde von Gazprom zu werden. Doch der staatliche Energieriese poliert damit sein Image auf. Hinzu kommt der unkomplizierte Zugang in VIP-Logen der Stadien zu Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik.

Auf der Entscheidungsebene der UEFA ist Russland ebenfalls seit Jahren etabliert. Gazprom-Funktionäre haben in der UEFA ein gewichtiges Wort, was ein Blick auf die Personalien in den relevanten Gremien der vergangenen Jahre zeigt. Die letzten russischen Funktionäre, die im UEFA-Exekutivkomitee oder im Auftrag der UEFA im FIFA-Rat saßen, hatten alle einen Bezug zu dem Unternehmen. Das gilt auch für Alexander Dyukov, der seit 2021 Mitglied der UEFA-Exekutive ist und auch am Freitag grundsätzlich ein Stimmrecht hatte.

Dyukov war Präsident von Zenit Sankt Petersburg, ist mittlerweile Präsident des russischen Verbandes und Vorstandsvorsitzender der Gazprom-Tochter Gazprom Neft. Ob diese Verflechtungen Einfluss auf Entscheidungen etwa über die Vergabe des Endspiels der Champions League in der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg haben, auch dazu äußerte sich die UEFA auf Anfrage der Sportschau nicht.

