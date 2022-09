Tennis Niemeier scheitert bei US Open Stand: 06.09.2022 04:20 Uhr

Nach starkem Beginn hatte Jule Niemeier in der 4. Runde der US Open gegen die Nummer eins der Welt keine Chance.

Jule Niemeier hat im Achtelfinale der US Open eine große Überraschung verpasst. Die 23 Jahre alte Dortmunderin unterlag der klar favorisierten Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen am Montag in New York trotz eines lange überzeugenden Auftritts 6:2, 4:6, 0:6.

"Im Moment sind da noch gemischte Gefühle. Es ist noch viel Frust dabei", sagte Niemeier: "Wenn ich es die nächsten Tage reflektiere, sollte ich auch stolz sein."

Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier hielt bis Ende des zweiten Satzes stark mit, dann fehlte die Kraft, um der zweimaligen French-Open-Siegerin und Titelfavoritin im ersten Aufeinandertreffen weiter Paroli zu bieten.

Barbara Rittner begeistert

"Wie furchtlos sie ihr eigenes Spiel der Iga Swiatek aufdrückt, wie cool sie bleibt - ich bin absolut begeistert", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport über Niemeiers lange Zeit starke Vorstellung im Louis Armstrong Stadium: "Sie hat eine Stunde lang die Nummer eins der Welt beherrscht. Danach ging ihr die Kraft aus."

Als letzte deutsche Spielerin war Angelique Kerber 2016 beim letzten Grand Slam des Jahres ins Viertelfinale eingezogen, es folgte der Titelgewinn.

Viel Geld, viele Punkte

Für Niemeier, die beste deutsche Spielerin im Turnier dieses Jahres, bleibt das Erreichen der Runde der letzten 16 bei ihrem erst dritten Major ein Erfolg. Dieser lohnt sich für Niemeier. Sie nimmt ein Preisgeld von 278.000 US-Dollar mit und verbessert ihren Weltranglistenplatz 108 deutlich.

Tiafoe beeindruckt gegen Nadal

Aus der Traum vom 23. Grand-Slam-Titel: Rafael Nadal ist im Achtelfinale der US Open gescheitert. Die 4:6, 6:4, 4:6, 3:6-Niederlage gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe setzt auch ein Fragezeichen hinter den möglichen Sprung das Spaniers an die Spitze der Weltrangliste. Der Norweger Casper Ruud und Nadals Landsmann Carlos Alcaraz könnten den Routinier mit einem Finaleinzug in New York überflügeln.

Nadal, der in Melbourne und Paris in diesem Jahr den Titel gewann, muss zudem das Ende seiner starken Serie nach 22 erfolgreichen Partien bei Majors in diesem Jahr akzeptieren. In Wimbledon hatte er aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zu seinem Halbfinalmatch antreten können. In der ewigen Grand-Slam-Bestenliste rangiert er weiter mit 22 Trophäen vor dem Serben Novak Djokovic (21 Majortitel) und dem Schweizer Roger Federer (20).

Der 24-Jährige Frances Tiafoe ist der jüngste männliche US-Tennisprofi im Viertelfinale der US Open seit Andy Roddick 2006. In der Runde der besten Acht trifft der an Nummer 22 gesetzte Tiafoe auf den Russen Andrej Rublew.

Rublev ohne Probleme gegen Norrie

Rublew nimmt den nächsten Anlauf, seinen Viertelfinal-Fluch bei Grand-Slam-Turnieren zu durchbrechen. Der 24-Jährige erreichte mit einem 6:4, 6:4, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie zum insgesamt sechsten Mal die Runde der besten Acht - weiter ging es für ihn aber noch nie bei einem Major-Event.

Bei den French Open war Rublew nah am Halbfinale, er musste sich im Match-Tiebreak des fünften Satzes aber dem Kroaten Marin Cilic geschlagen geben.

Rublew bekommt es in New York nun mit dem Sieger der Partie zwischen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe zu tun. Nadal ist in diesem Jahr bei Majors in bereits 22 Partien noch ungeschlagen.

