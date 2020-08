Der Traum vom Triple ist für den VfL Wolfsburg nicht in Erfüllung gegangen. In einem vor allem am Ende sehr spannenden Finale um die Champions League verloren die Wölfinnen gegen Olympique Lyon mit 1:3 (0:2).

Die Französinnen, bei denen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán im Mittelfeld Regie führte, übernahmen von Beginn an das Kommando im leeren Stadion von San Sebastián. Lyon erspielte sich Chance um Chance, während dem VfL Wolfsburg die Nervosität anzumerken war. Unsicherheit und viele Fehlpässe kennzeichneten das Spiel der Wölfinnen.

Nach knapp einer halben Stunde spiegelte sich die Verhältnisse auch auf der Anzeigetafel wider. Eugénie Le Sommer verwertete eine abgewehrte Flanke per präzisem Flachschuss in die lange Ecke (25.). VfL-Torfrau Friederike Abt war ohne Chance.

Zweiter Nackenschlag vor der Pause, Spannung durch Popp

Der VfL konnte nun das Spiel etwas offener gestalten, musste aber noch vor der Pause den nächsten Rückschlag hinnehmen. Ein Schuss von Saki Kumagai aus 17 Metern schlug unhaltbar im Wolfsburger Tor ein (44.).

In der zweiten Hälfte war der VfL plötzlich da. Während Lyon nicht mehr so präsent agierte, zeigten sich die Wolfsburgerinnen aggressiver - und wurden belohnt. Nach einer Unsicherheit bei Lyons Torhüterin Sarah Bouhaddi schaltete Ewa Pajor und flankte präzise auf Alexandra Popp, die aus kurzer Distanz einköpfte (57.).

Spätes Tor für Lyon entscheidet das Spiel

Wolfsburg witterte nun die Chance, wechselte offensiv und spielte druckvoller nach vorne. Die ganz großen Torgelegenheiten erspielte sich das Team aber nicht. Verletzungsunterbrechungen und Wechsel störten aber auch immer wieder den Spielfluss.

So war es am Ende eine Standardsituation, die das Spiel endgültig zu Gunsten der Französinnen entschied. Eine Ecke konnte Torhüterin Abt nicht weit genug abwehren, so dass Lyon wieder an den Ball kam und Sara Björk Gunnarsdóttir das 3:1 erzielte.

Rekordsieger Lyon sicherte sich bereits zum siebten Mal den Henkelpokal, den die Französinnen seit 2016 nicht mehr hergegeben haben.

