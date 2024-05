Sieg gegen Osnabrück St. Pauli steigt in die Fußball-Bundesliga auf Stand: 12.05.2024 15:37 Uhr

Am 33. Spieltag hat St. Pauli den Aufstieg in die erste Liga perfekt gemacht. Das Team von Trainer Hürzeler siegte 3:1 gegen Osnabrück. Damit steht auch fest, dass Düsseldorf als Tabellendritter in die Relegation geht.



St. Pauli steht nach Holstein Kiel als zweiter Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Die Hamburger gewannen mit 3:1 gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück und können dadurch am letzten Zweitliga-Spieltag nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden.

St. Paulis Aufstiegsheld war Oladapo Afolayan. Der 26-Jährige brachte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler schon in der siebten Minute in Führung. Kurz nach der Pause legte er mit einen zweiten Treffer nach (58.). Marcel Hartel traf nach Flanke von Afolayan zum 3:0, Lars Kehl verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter für die Gäste.

Es ist der sechste Bundesligaaufstieg des Hamburger Clubs, der zuletzt 2011 abgestiegen waren. Die Hamburger folgen damit Holstein Kiel in die Bundesliga. Fortuna Düsseldorf geht als Tabellendritter in die Relegation gegen den 16. der ersten Liga.