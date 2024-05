eilmeldung Erstmals in Vereinsgeschichte Holstein Kiel steigt in die Fußball-Bundesliga auf Stand: 11.05.2024 22:36 Uhr

Holstein Kiel steigt erstmals in die Fußball-Bundesliga auf. Dem Zweitliga-Tabellenführer reichte am Abend ein 1:1 im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf, um als erstes Team überhaupt aus Schleswig-Holstein den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Nach diesem Remis können die Kieler am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Tausende Fans stürmen Rasen

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion ging Kiel nach nicht einmal zwei Minuten in Führung, musste aber nach dem Ausgleich noch einmal zittern. Am Ende konnte die Mannschaft aber feiern - und mit ihr Tausende Fans, die nach Abpfiff den Rasen stürmten.

Die Düsseldorfer haben den Relegationsplatz bereits seit dem Freitagabend sicher, als der Tabellenvierte Hamburger SV mit 0:1 in Paderborn verlor. Noch hat die Fortuna sogar eine kleine theoretische Chance auf den direkten Aufstieg: Allerdings reicht dem Tabellenzweiten FC St. Pauli am Sonntag bereits ein Punkt gegen den Absteiger VfL Osnabrück, um es den Kielern nachzumachen und die eigene Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren perfekt zu machen.

