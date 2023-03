Riesenslalom in Are Shiffrin feiert 86. Weltcupsieg Stand: 10.03.2023 14:40 Uhr

Mikaela Shiffrin hat beim Riesenslalom-Weltcup in Åre ihren 86. Weltcupsieg geholt. Damit stellt sie den Rekord von Ingemar Stenmark ein.

Raphael Weiss

Es ist geschafft: Mikaela Shiffrin hat den Langzeit-Rekord von Ingemar Stenmark eingestellt. Beim Riesenslalom in Åre fuhr die US-Amerikanerin einmal mehr in ihrer eigenen Liga. Schon im Starthaus vor dem finalen Durchgang war ihr der 86. Weltcupsieg ihrer Karriere eigentlich nicht mehr zu nehmen.

Weltcupsieg in Åre - der Kreis schließt sich

Über eine halbe Sekunde betrug nach dem ersten Durchgang der Vorsprung auf den Rest des Feldes. Auf einem schwierig gesteckten Kurs war sie mit einer Leichtigkeit durch die Tore geflogen, die man bei ihren Konkurrentinnen vergeblich suchte. Und auch im zweiten Durchgang war das Bild ähnlich. Shiffrin atmete noch einmal kurz durch, bevor sie unaufhaltsam in Richtung Platz eins und einem Platz in den Geschichtsbüchern fuhr.

Nun hat sie die Marke von 86 Weltcupsiegen geknackt. Kein Skifahrer konnte öfter gewinnen als Stenmark - und nun Shiffrin. Es ist ausgerechnet der Ort, an dem sie vor zehn Jahren ihren ersten Weltcupsieg holte, an dem sie nun Geschichte schreibt. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Shiffrin die Liste ganz alleine anführt. Schon morgen kann sie im Slalom Sieg Nummer 87 holen.

Brignone holt Platz zwei

Die anderen Fahrerinnen waren an diesem historischen Tag eher Statistinnen. Über 64 Hundertstel betrug der Abstand auf Federica Brignone, die sich den zweiten Platz sicherte. Platz drei ging an die Schwedin Sara Hector. Zusätzlich zum Weltcupsieg und dem Rekord kann Shiffrin auch zum zweiten Mal die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg im Riesenslalom holen.

Für Shiffrin, die in dieser Saison auch den Gesamt- und Slalomweltcup gewinnen konnte, ist das alles andere als eine Randnotiz. "Als ich in diese Saison gegangen bin, war es für mich der Traum, dass ich den Riesenslalom-Weltcup gewinne", sagte die US-Amerikanerin nach dem Rennen.

Enttäuschender Saisonabschluss für DSV-Fahrerinnen

Für die deutschen Fahrerinnen ging in Åre eine enttäuschende Riesenslalom-Saison zu Ende. Wie in allen Weltcup-Rennen zuvor konnte keine DSV-Fahrerin in die Punkte fahren. Lena Dürr schied als 32. aus, Emma Aicher wurde 41.. Dadurch ist für den kommenden Winter der zweite Startplatz im Riesenslalom in Gefahr. Es wäre ein schwerer Rückschlag für den DSV.

