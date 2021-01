Schalke 04 hat es geschafft: Gegen 1899 Hoffenheim feierte das Team den ersten Saison-Sieg in der Bundesliga und konnte die Einstellung des Uralt-Negativrekords von Tasmania Berlin vermeiden.

Schalke 04 kann es doch noch - und wie! Dank Dreierpacker Matthew Hoppe und seines kongenialen Partners Amine Harit haben die "Königsblauen" die Einstellung des unrühmlichen Tasmania-Rekords gerade noch verhindert und schöpfen mit einem Mal Hoffnung im Bundesliga-Abstiegskampf. Der 19-jährige Hoppe, kürzlich noch in der Regionalliga tätig, schoss Schalke beim Heimdebüt des neuen Trainers Christian Gross zu einem vorher kaum für möglich gehaltenen 4:0 (1:0)-Erfolg über die TSG Hoffenheim. Für Schalke bedeutete dies den ersten Saisonsieg am 15. Spieltag - vor allem aber den ersten Bundesliga-Erfolg nach 30 vergeblichen Versuchen.

Hoppe vor dem Tor eiskalt

US-Boy Hoppe sorgte in seinem fünften Bundesligaspiel mit seinen ersten drei Treffern im Oberhaus (42., 57., 63.) dafür, dass Tasmania "seinen" Rekord aus der Saison 1965/66 von 31 Anläufen ohne Sieg behält. Harit, Vorbereiter der ersten drei Treffer, krönte dann noch seine brillante Leistung mit dem 4:0 (80.). Schalke mit dem auffälligen Rückkehrer Sead Kolasinac gab durch den ersten Bundesliga-Dreier seit 358 Tagen (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach am 17. Januar 2020) die "Rote Laterne" an Mainz 05 ab. Ziemlich ungemütlich dürfte es damit auch für Gäste-Trainer Sebastian Hoeneß werden, der mit Hoffenheim vier der jüngsten fünf Bundesligaspiele verlor - und mit dem Makel leben muss, Schalke unfreiwillig wachgeküsst zu haben.

Kolasinac als Kapitän

Kolasinac, der Schalke 2017 in Richtung FC Arsenal verlassen hatte und nun bis Saisonende zurückkehrt, trug in Abwesenheit des etatmäßigen Spielführers Omar Mascarell (Wadenprobleme) die Kapitänsbinde und gab im 4-2-3-1-System einen offensiven Linksverteidiger.

Harit agil wie lange nicht

Schalke war in der Anfangsphase in den Zweikämpfen präsent und strahlte mehr Gefahr aus als die Gäste, bei denen coronabedingt und aufgrund von Verletzungen quasi eine ganze Mannschaft fehlte - wodurch der 18-jährige Marco John zu seinem Bundesligadebüt kam. Der bei Schalke im Herbst suspendierte und wieder begnadigte Harit forderte den Ball wie lange nicht mehr, setzte seine Beweglichkeit ein und sorgte für einige Unordnung in der Hoffenheimer Abwehr - wie in der 14. Minute beim Zuspiel auf Hoppe, der bei seinem Abschluss mit dem rechten Außenrist noch das Tor verfehlte.

Schalke blieb aber wie in den vergangenen Wochen und Monaten angreifbar. Nach einem Ballverlust weit in der gegnerischen Hälfte konterten die Gäste stark und vergaben durch Ishak Belfodil eine hochkarätige Doppelchance (23.).

Fährmann verhindert Rückstand

Danach prasselte es nur so auf Schalke-Keeper Ralf Fährmann ein, der insbesondere gegen den kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (30.) den Rückstand gekonnt verhinderte. Als die Hoffenheimer Führung nur noch eine Frage der Zeit schien, setzte Harit bei einem Konter Hoppe perfekt in Szene. Der Amerikaner blieb cool und überlupfte Oliver Baumann im TSG-Tor. Nach dem Seitenwechsel legte Hoppe noch zwei Mal auf Vorarbeit von Harit nach.

Der FC Schalke muss am nächsten Spieltag in Frankfurt beweisen, dass der Sieg kein Zufallstreffer, sondern eine Trendwende war. Die "Knappen" treten am Sonntag bei der Eintracht an. Hoffenheim erwartet einen Tag zuvor Arminia Bielefeld.

Quelle: sportschau.de