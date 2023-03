Fußball-Bundesliga Schalke punktet im Derby gegen Dortmund Stand: 11.03.2023 21:25 Uhr

Im 100. Bundesliga-Revierduell erkämpft sich der FC Schalke 04 ein Unentschieden gegen Borussia Dortmund. Ein rassiges Duell endete am Samstag (11.03.2023) in der Gelsenkirchener Arena mit 2:2 (0:1).

Damit hat der BVB nach dem Aus in der Champions League durch das 0:2 beim FC Chelsea auch in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Treffer von Nico Schlotterbeck (38. Minute) und Raphael Guerreiro (60.) reichten nicht für den neuten Liagsieg in Folge. Mit jetzt 50 Punkten verlor der BVB an Boden auf Spitzenreiter Bayern München (52). Schalke 04, das durch Marius Bülter (50.) und Kenan Karaman (79.) zwei Mal ausglich, ist jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen - aber mit 20 Punkten Vorletzter.

Die Gastgeber begannen mit einem kompakten 4-2-3-1 und waren in der Anfangsphase vor allem auf Sicherheit bedacht. Trotzdem bot sich den "Königsblauen" die erste dicke Chance des Spiels. Rodrigo Zalazar holte sich einen schwachen Schlotterbeck-Pass Richtung Mats Hummels und ging über halbrechts auf und davon. Den Abschluss setzte er allerdings über das Tor (25.).

Schlotterbeck-Vorstoß lässt Dortmund jubeln

Dortmund, das vor allem offensiv zahlreiche Ausfälle verkraften musste, brauchte etwas Anlaufzeit, um Richtung Schalker Tor zu kommen. Aber dann wurde es fast im Minutentakt brenzlig für die Gastgeber. Gleich zwei Mal musste Schlussmann Ralf Fährmann in höchster Not gegen Donyell Malen (30.) und Marius Wolf (37.) klären. Aber dann war auch er machtlos: Schlotterbeck nutzte den reichlichen Raum im Mittelfeld, ging bis zur Strafraumgrenze und schloss mit einem Schuss ins rechte untere Eck zum 1:0 ab.

Bis zur Pause diktierte der BVB weiter das Geschehen und nicht viel deutete in der Offensive auf ein Schalker Comeback hin. Doch das kam direkt nach Wiederanpfiff. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie machte Zalazar das Spiel über rechts mit einem Pass auf Michael Frey schnell. Der fand mit einem Querpass perfekt Bülter, der mit seinem sechsten Saisontor das 1:1 machte.

BVB schlägt nach Ausgleich zurück

Die Dortmunder schockte das aber nicht allzusehr. Mit ihren hohen Außenverteidigern und einem Übergewicht im Zentrum blieben die Gäste das dominante Team. Schon kurz nach dem Ausgleich fand Emre Can mit einem klugen Steckpass Guerreiro auf halblinks und der vollendete eiskalt zum 2:1.

Jamie Bynoe-Gittens hatte nach einem Konter sogar die Vorentscheidung schon auf dem Fuß, verzog aber knapp (65.). Dortmund schien wieder das präsentere Team zu sein. Aber Schalke 04 steckte nicht auf und hatte noch seine Aktion, als Karaman eine Flanke von Bülter zum 2:2 ins Tor nickte. Fast hätten die "Königsblauen" sogar noch den ganz großen Coup gelandet, aber BVB-Schlussmann Alexander Meyer parierte einen Schuss des eingewechselten Eder Balanta aus kurzer Distanz stark (88.).

Schalke 04 muss nach Augsburg

Am 25. Spieltag ist Schalke beim FC Augsburg gefordert (Samstag, 18.03.2023 um 15.30 Uhr). Drei Stunden später empfängt Dortmund den 1. FC Köln.

Quelle: sportschau.de