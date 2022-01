Riesenslalom in Kranjska Gora Paulina Schlosser schwer gestürzt Stand: 08.01.2022 12:46 Uhr

Beim Riesenslalom in Kranjska Gora ist DSV-Skirennfahrerin Paulina Schlosser schwer gestürzt. Zur Halbzeit führt die Schwedin Sara Hector. Das Spitzen-Trio um Mikaela Shiffrin konnte dagegen nicht wie gewohnt ganz vorne mitmischen.

Weil es in Maribor nicht genügend Schnee gibt, wird das erste Riesenslalom-Weltcup 2022 in Kranjska Gora ausgetragen. Der erste Lauf wurde allerdings überschattet von einem schweren Sturz. DSV-Athletin Paulina Schlosser war mit Startnummer 55 in den Kurs gegangen, rutschte nach wenigen Toren weg und schleuderte über die Piste und verdrehte sich das Bein. Die 20-Jährige wurde 20 Minuten auf der Piste behandelt und musste mit einem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Mit Schlosser und Emma Aicher war nur ein detusches Duo am Start. Aicher kam nicht unter die Top 30. Jessica Hilzinger fehlte nach einem postivien Coronatest.

Hector führt nach erstem Durchgang

Nach dem ersten Lauf führt Sara Hector die Konkurrenz in 1:07,23 Minuten an. Die Schwedin konnte in der aktuellen Saison schon im französischen Courchevel einen Erfolg feiern. "Es war wirklich stark," freute sich Hector im ORF-Interview über ihre Bestzeit. "Ich habe nur versucht Gas zu geben. Und ich war schnell."

In Slowenien kann die 29-Jährige jetzt nachlegen. Allerdings ist die Französin Tessa Worley, Siegerin von Lienz, nur acht Hundertstel Sekunden von der Bestzeit entfernt. Vorjahressiegerin Marta Bassino (ITA) liegt nur 0,23 Sekunden zurück und wird im finalen Durchgang sicher attackieren.

Top-Trio um Shiffrin liegt überraschend zurück

Mitfavoritin Mikaela Shiffrin (USA), die zwei der bisher vier ausgetragenen Riesenslaloms gewinnen konnte und den Disziplinenweltcup anführt, kam dagegen mit dem Kurs nicht zurecht und konnte keine Spitzenzeit einfahren. Doch nicht nur Shiffrin (+1,48), sondern auch Petra Vlhova (+1,51|SVK) und Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (+1,53|SUI) fuhren überraschend einen großen Rückstand ein. Nach 30 Starterinnen lag das Trio auf Rang 14,15 und 17. Italiens zweite Topfahrerin Federica Brignone fehlt wegen Knieproblemen.

