Bundestrainer Joachim Löw will trotz der zuletzt enttäuschenden Spiele mit dem 0:6 in Spanien als Tiefpunkt nicht von seinem Weg abweichen. "Wir folgen unserer roten Linie und wir sind auch davon überzeugt, dass es eine gute Entwicklung gab und geben wird", sagte Löw am Montag (07.12.) in einem Videogespräch

Der Bundestrainer betonte: "Es gibt keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen." Grundsätzlich befinde sich die junge Nationalmannschaft abgesehen vom Spanien-Spiel auf einem guten Weg. Der 60-Jährige räumte ein, dass "2020 die Entwicklung stehen geblieben ist", verwies aber darauf, dass es wegen der Coronavirus-Pandemie eine lange Pause gegeben habe.

Corona-Folgen deutlich spürbar

Bei drei Spielen in neun Tagen seien kaum Trainingseinheiten möglich gewesen. "Die klare Direktive war, dass wir die Gesundheit der Spieler über alles stellen. Wir brauchen Spieler, die körperlich, mental frisch in das Turnier gehen", sagte Löw. Der DFB hatte vor einer Woche - knapp zwei Wochen nach der Nations-League-Partie in Sevilla - mitgeteilt, dass Löw Bundestrainer bleibe. Am Freitag hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff ausführlich die Analyse der sportlichen Situation vorgestellt.

Rückkehr von Hummels, Müller und Boateng nicht ausgeschlossen

Eine Rückholaktion des ausgemusterten Weltmeister-Trios Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng für die EM hat der Bundestrainer dabei erneut nicht völlig ausgeschlossen. "Vor der Nominierung machen wir uns über alles Gedanken und drehen jeden Stein um. Wir gucken, was uns den größtmöglichen Erfolg bringt", sagte Löw.

Löw betonte, dass er immer gesagt habe, er werde alles tun, um erfolgreich zu sein: "Wenn ich das Gefühl habe, werde ich im Sinne des Erfolges alles Erdenkliche tun, was möglich ist." Der Bundestrainer hatte Müller, Hummels und Boateng im März 2019 aussortiert, eine Rückkehr aber nie kategorisch ausgeschlossen. Löw erklärte allerdings auch, dass wir "von dem Weg überzeugt sind". Man folge auch nach dem 0:6-Desaster in der Nations League in Spanien weiter "unserer roten Linie".

