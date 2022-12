Einzug ins Viertelfinale Was Marokko so stark macht Stand: 07.12.2022 11:16 Uhr

Erst schließt Marokko die schwierige Gruppe F vor Kroatien und Belgien als Gruppenerster ab - dann kegeln die "Löwen vom Atlas" Titel-Favorit Spanien aus dem Turnier. Marokko rasiert die WM.

Marokko ist zweifellos die Überraschung der Weltmeisterschaft 2022. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Spanien dank ihres "dauerlächelnden Torwarts" Bono stehen die Nordwestafrikaner im Viertelfinale. Warum Marokko verdient und erstmals in seiner Geschichte im Viertelfinale steht - ein Blick auf die Stärken der "Löwen vom Atlas".

Marokkos abgebrühte Abwehr

Marokkos Abwehr ist unverschämt gut. Im ganzen Turnier hat Marokko erst ein Tor kassiert - und das war ein unglückliches Eigentor gegen Kanada. Die Offensiv-Stars von Kroatien, Belgien und Spanien haben es nicht geschafft, das Abwehr-Bollwerk um Kapitän Romain Saïss zu knacken.

Noch dazu hat Marokko mit Achraf Hakimi und Nouassir Mazraoui Weltklasse-Außenverteidiger. Eine Besetzung, von der Deutschland nur träumen kann. Die jungen Marokkaner sind beide mehr als solide in der Defensive, aber können auch volle Offensiv-Power entfalten.

Und selbst wenn Marokkos Abwehr mal ein Ball durchrutscht, ist immer noch Sevilla-Torwart Yassine Bounou, genannt Bono, da. Dank seiner Paraden gegen Spanien ist er jetzt schon ein Nationalheld.

Außergewöhnliche Disziplin

Was auffällt, wenn man sich die letzten Marokko-Spiele anschaut: Die Nordwestafrikaner sind außergewöhnlich diszipliniert. Sie sind spielerisch so gut wie immer unterlegen - und wissen das auch. Es ist ihnen aber egal, weil sie ihren Match-Plan bis zur letzten Sekunde durchziehen. Mit viel Laufarbeit verschieben sie die Ketten und machen die Mitte dicht. Marokko bietet dem Gegner einfach keine Lücken.

Marokkos Disziplin hat auch einen Namen: Sofyan Amrabat. Ein Arbeiter auf dem Platz. Der Mann von AC Florenz spielt als einziger Sechser vor der Abwehr-Kette und macht genug Meter für zwei Spieler. Seine Laufbereitschaft und Zweikampfstärke ist Marokkos Lebensversicherung.

Auch im Aufbauspiel kann Marokko auf Amrabat zählen. Er bringt fast 90 Prozent seiner Pässe an den Mann. Das Internet feiert Amrabat für seine überragenden Leistungen.

Euphorie der Fans trägt das Team

Bis zu 30.000 Marokko-Fans im Stadion machen jedes WM-Spiel zu einem Heimspiel. Aber auch außerhalb des Stadions sind die Marokkaner in Partystimmung. Die sozialen Medien sind voll mit Marokko-Fans, die sich und ihr Land feiern. Und das Internet feiert die Marokko-Fans.

"Bei Gott, es ist wahr, der Weihnachtsmann tanzt" - das singen die Marokko-Fans in einem Video, das schon seit Januar mehrere Millionen Menschen auf TikTok und Twitter gesehen haben. Kein Wunder, dass Marokko bei dieser Weltmeisterschaft so überzeugt. Mit so leidenschaftlichen Fans (und dem Weihnachtsmann auf seiner Seite) kann man kaum verlieren.

Marokko-Fans feiern auch in Deutschland

Auch Marokko-Fans in Deutschland geben alles. So hat das marokkanisch geprägte "Maghreb-Viertel" in Düsseldorf den Sieg gegen Spanien gefeiert.

Ganz Afrika unterstützt Marokko

Marokko ist das letzte verbliebene afrikanische Team im Turnier. Noch nie hat es ein Team des zweitgrößten Kontinents in ein WM-Halbfinale geschafft. Die Kommentarspalten auf Twitter, TikTok und Co. sind voll mit Supportern aus anderen afrikanischen Ländern. Alle gönnen Marokko den maximalen Erfolg. So ein Support beflügelt.

Marokko ist außerdem das letzte arabische Team im Turnier. Den Support der arabischen Welt haben die "Atlas-Löwen" also auch sicher. Vielleicht ist es ja eine Mischung aus sportlicher Leistung und afrikanisch-arabischer Euphorie, die Marokko so gut macht. Und vielleicht ist das auch der Schlüssel zum Erfolg im Viertelfinale gegen Portugal. "Inshaallah" würden die Marokkaner da sagen - so Gott will.

