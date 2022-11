FIFA WM 2022 ++ DFB-Team vor dem Spiel gegen Spanien ++ Stand: 27.11.2022 11:24 Uhr

Wende oder Ende: Deutschland braucht im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien Punkte. Stellt Trainer Flick um? Was passiert vor dem Spiel? Wo kann ich das Spiel sehen? Alle Infos im Liveblog.

11:18 Uhr - Deutschland und Spanien in Heimtrikots gegeneinander

Sowohl das deutsche Team als auch Spanien treffen am Abend in ihren Heimtrikots aufeinander. Die Deutschen werden das weiß-schwarze Jersey sowie weiße Hosen und weiße Stutzen tragen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Japan hatten die Deutschen ebenfalls das weiße Trikot mit dem schwarzen vertikalen Streifen vor der Brust an, die Hosen waren allerdins schwarz. Die Spanier treten wie bereits beim 7:0 gegen Costa Rica komplett in Rot auf.

10:49 Uhr - Jahrgang 1995/96: Hoffnungsträger oder gescheiterter Jahrgang?

Spieler wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Leroy Sané haben die Hoffnungen auf eine neue starke Generation reifen lassen. Doch bei großen Turnieren ist das DFB-Team zuletzt zweimal früh gescheitert. "Seitdem 'wir' am Werk sind, haben wir es einfach nicht geschafft. Ab 2018 war es schlicht nicht mehr gut", sagte Kimmich jüngst selbstkritisch. Ob die Spieler des Jahrgang 1995/1996 weiter als Hoffnungsträger oder gescheiterte Generation in die Geschichte eingehen, könnte sich am Sonntagabend im Spiel gegen Spanien beantworten.

10:11 Uhr - Was macht die deutsche Mannschaft bis zum Anpfiff?

Noch fast zehn Stunden bis zum Anpfiff! Tagsüber steht für das Team um Kapitän Manuel Neuer das obligatorische Anschwitzen auf dem Plan. Danach wird gegessen und von einigen wahrscheinlich etwas Mittagsruhe gehalten. Zudem kündigte Hansi Flick noch einmal intensive Einzelgespräche mit seinen Stars an. "Ich stimme die Mannschaft auf den Gegner ein", sagte der 57-Jährige. Danach steht die Busfahrt aus dem Teamquartier im Norden von Katar zum Stadion in Al-Chaur an, die eine gute Dreiviertelstunde dauern dürfte. Um 20 Uhr MEZ (Ortszeit 22 Uhr) wird der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie die Partie gegen Spanien anpfeifen.

09:30 Uhr - DFB-Team mit "alle Mann" gegen Spanien

Offenbar sind tatsächlich alle deutschen Spieler einsatzbereit. "Heute ALLES reinhauen", twitterte das DFB-Team am Morgen. "Mit Alemán gegen Spanien."

09:16 Uhr - Sané gegen Spanien im DFB-Kader

Leroy Sané steht im WM-Spiel gegen Spanien heute Abend (20 Uhr MEZ) im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Nach sid-Informationen ist für den Profi von Bayern München zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler möglich. Sané hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Am Samstagabend nahm er am Abschlusstraining für die Begegnung mit Spanien teil.

08:42 Uhr - Was passiert, wenn ... - die Ausgangslage in Gruppe E

Gegen Spanien ist für Deutschland heute bei der WM 2022 vieles möglich - direktes Ausscheiden ebenso wie die Chance aufs Achtelfinale. Hier gibt es alle Konstellationen:

08:00 Uhr - Neuer vor Rekordspiel - Die Null muss stehen

DFB-Kapitän Manuel Neuer wird heute Abend gegen Spanien zum 18. Mal bei einem WM-Spiel im deutschen Tor stehen. Außer ihm spielten nur der deutsche 1974er-Weltmeister Sepp Maier und Brasiliens Claudio Taffarel als Schlussmänner so oft bei einer WM-Endrunde. Letztmals ohne Gegentreffer blieb Neuer für Deutschland in einem WM-Spiel beim Finalsieg 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V.) im Maracanã-Stadion von Rio. Zeit, dass mal wieder die Null steht beim 36-Jährigen.

Manuel Neuer während des ersten WM-Spiels gegen Japan. Bild: IMAGO / Shutterstock/Dave Shopland

07:30 Uhr - "Trauma Spanien" - DFB-Siege liegen lange zurück

Die spanische Fußballnationalmannschaft gehört nicht zu den Lieblingsgegnern des DFB-Teams. Der letzte Sieg liegt acht Jahre zurück. Toni Kroos schoss beim 1:0 in einem Testspiel in Vigo das entscheidende Tor. Der letzte Pflichtspielsieg datiert von 1988 - ein 2:0 bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Demgegenüber stehen einige bittere Niederlagen. Marcus Bark, Sportschau-Reporter in Katar, blickt auf das "Trauma" Spanien.

00:10 Uhr - Kimmich hinten rechts? Sané statt Gnabry?

Die deutsche Aufstellung - wie immer eines der bestgehüteten Geheimnisse. Das Sportschau-Expertenteam mit Almuth Schult, Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger und Bastian Schweinsteiger hat schon mal Bundestrainer gespielt - so würden unsere Experten aufstellen.

00:00 Uhr - El Rustico & (s)panische Angst

Es ist Matchday! Deutschland trifft am Abend im zweiten WM-Gruppenspiel auf Spanien. Unser Podcast "Sportschau Daily - das FIFA WM Update" blickt auf das Alles-oder-nichts-Spiel.

07:30 Uhr - Flick exklusiv im Ersten: "Felsenfest vom Sieg überzeugt"

Siegen oder fliegen: Bundestrainer Hansi Flick kennt die Konstellation. Eine Niederlage gegen Spanien - und alles könnte vorbei sein. Ein Sieg - und plötzlich wäre die sportliche und psychologische Wende geschafft. Im Exklusiv-Interview vor dem Spiel erwies sich Flick als Medienprofi, sagte viel und eigentlich nichts. Zumindest zur Aufstellung. Und sonst? "Die Mannschaft freut sich auf das Spiel und will länger in Katar bleiben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen und gewinnen."

Wann und wo sehen Sie das Spiel live?

Das erste WM-"Endspiel" für die DFB-Auswahl steigt am Sonntag im Al-Bait Stadion in Al-Chaur. Um 20 Uhr wird Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) das "Alles oder nichts"-Spiel anpfeifen. Wir sind natürlich hautnah dabei. Sie können das Spiel im ZDF-Livestream sehen, live hören und im Ticker mitfiebern.

