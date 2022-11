Aufstellung gegen Japan DFB-Elf startet mit Müller Stand: 23.11.2022 13:00 Uhr

Die Aufstellung ist da: Trainer Hansi Flick hat sich für Müller, Gündogan und Musiala entschieden. Goretzka sitzt auf der Bank.

Bayern-Block - ja oder nein? Thomas Müller - ja oder nein? Trainer Hansi Flick hatte sich einen Tag vor dem Auftaktspiel der Deutschen bei der WM in Katar nicht in die Karten schauen lassen, verriet lediglich, dass Manuel Neuer und Joshua Kimmich in der Startelf stehen werden.

90 Minuten vor dem Spiel wurde das Geheimnis um die Aufstellung nun gelüftet.

Für diese Elf hat sich Flick entschieden:

Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz

Vor Kapitän Neuer im deutschen Tor verteidigt Niklas Süle wie zuletzt bei Borussia Dortmund auf der rechten Seite. Neben Abwehrchef Antonio Rüdiger besetzt Nico Schlotterbeck etwas überraschend das Zentrum, David Raum agiert links. Im defensiven Mittelfeld entschied sich Flick neben Kimmich für Ilkay Gündogan. Kimmichs Münchner Klubkollege Leon Goretzka sitzt zunächst auf der Bank. In der Offensive sollen Thomas Müller, Serge Gnabry und Jamal Musiala für Akzente sorgen. Kai Havertz stürmt.

Sané fehlt verletzt

Leroy Sané war für Flick heute keine Option. Der Bayern-Profi klagt über Probleme im rechten Knie und musste das Training abbrechen. Flick hofft, dass der Offensivmann für das Spiel gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr) in den Kader zurückkehren wird.

Japan beginnt mit fünf Bundesliga-Profis

Europa-League-Sieger Daichi Kamada und vier weitere Deutschland-Legionäre stehen in der japanischen Startelf. Trainer Hajime Moriyasu entschied sich für Kamada von Eintracht Frankfurt im offensiven Mittelfeld, auch Wataru Endo (VfB Stuttgart), Maya Yoshida vom FC Schalke 04, Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) sowie Zweitliga-Profi Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) beginnen

Japan: Gonda - Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo - Endo - Kubo, Ito, Kamada, Tanaka - Maeda

