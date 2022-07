Erste Runde im DFB-Pokal Schwerstaufgaben für die Bundesligisten Stand: 29.07.2022 11:33 Uhr

Die erste Runde im DFB-Pokal wartet mit mehreren Duellen auf, in denen die Favoriten ausscheiden könnten. Vor allem acht Bundesligisten werden es schwer haben.

Sebastian Hochrainer

WDR Logo Sportschau

Für die Bundesligisten beginnt mit der ersten Runde im DFB-Pokal die neue Saison. Die Ungewissheit nach der Vorbereitung wird zu Gewissheit. Wie stark kommen die Teams aus den Startlöchern? Wie viel Vorsprung haben die unterklassigen Klubs, weil sie schon die ersten Pflichtspiele hinter sich haben? Auch wegen dieses Faktes gibt es einige Partien, bei denen den Bundesligisten ein frühes Scheitern droht.

Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart (Freitag, 18 Uhr)

Es hat gar nicht so viel gefehlt, und diese beiden Klubs würden auch im Ligaalltag aufeinandertreffen. Stuttgart schaffte dank eines Last-Minute-Tores am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga, Dresden unterlag in der Relegation dem 1. FC Kaiserslautern und stieg in die 3. Liga ab.

Dort legte Dynamo unter dem neuen Trainer Markus Anfang zwar einen Fehlstart hin, verlor den Auftakt 3:4 gegen 1860 München in der eigenen Arena. Genau die ist aber das große Plus der Dresdner, das Rudolf-Harbig-Stadion wird mit einer Zuschauerzahl von etwa 20.000 zum Hexenkessel. "Wir werden alles dafür tun, um ein gutes Spiel zu machen. Wenn wir es schaffen, dem Druck der Stuttgarter lange standzuhalten, ist hintenraus alles möglich", sagte Anfang.

TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20.45 Uhr)

Mit dem Sieg in Dresden haben die Münchner "Löwen" ein erstes Ausrufezeichen in der 3. Liga gesetzt. Der einstige Deutsche Meister wird als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg gehandelt und hat dies am ersten Spieltag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor allem die Offensive um Torjäger Marcel Bär, der in Dresden doppelt traf, ist in sehr guter Frühform.

Auf den BVB wartet daher eine enorm schwierige Aufgabe im Stadion an der Grünwalder Straße. Edin Terzic wird dort eine Startelf mit einer Vielzahl an Neuzugängen aufbieten, die noch eine Eingewöhnungsphase brauchen wird. Zudem ist durch den Ausfall von Sébastien Haller (Hoden-Tumor) die Situation im Sturm problematisch, da es keinen echten Ersatz für das offensive Zentrum gibt.

SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Schon bei der Auslosung war klar, dass die Kölner nicht gerade vom Losglück verfolgt wurden. Mit Regensburg bekam der Bundesligist die bestplatzierte Mannschaft aus dem Topf, der neben den 60 Drittliga- und Amateurklubs auch vier Zweitligisten beinhaltet. Als 15. der abgelaufenen Saison rutschte Regensburg als letztes mit in die Reihe der Teams, denen ein Heimrecht in der ersten Runde garantiert war.

Der Start in die neue Spielzeit hat die Situation dann nochmal verschärft. Der Jahn ist mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 5:0 perfekt gestartet und aktuell Tabellenführer in der 2. Liga. Während die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic also in einer Top-Verfassung ist, steht Köln vor einem Start voller Unbekannter. Das größte Problem ist die noch ungeklärte Zukunft von Torjäger Anthony Modeste.

In diesem Fall könnte also das Heimteam sogar der Favorit sein. Zumindest sind die Chancen weitaus höher als von Selimbegovic geäußert. "Wenn, dann 0,01 Prozent", sagte der tiefstapelnde Regensburger Coach.

1. FC Kaiserslautern gegen SC Freiburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Die Euphorie am Betzenberg steigt immer weiter. Erst gelang mit der erfolgreichen Relegation gegen Dresden der Aufstieg in die 2. Liga und dort gab es mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen überraschend guten Start. Vor allem das eigene Stadion steht vollends hinter der eigenen Mannschaft, dort gab es im ersten Spiel der neuen Saison einen 2:1-Erfolg gegen den Aufstiegskandidaten Hannover 96.

"Ich glaube, in der ersten Runde gab es kaum ein schwierigeres Los", sagte Freiburgs Nationalspieler Christian Günter. "Sie sind in die zweite Liga aufgestiegen. Ich denke mal, das Stadion wird voll sein. Das ist direkt mal ein Kracher zum Start."

Gleichwohl ist der Pokal-Finalist der Vorsaison laut Günter "gewappnet" für die Partie. "Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, haben hart gearbeitet und freuen uns auf das Spiel."

Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC (Sonntag, 18 Uhr)

Zweitliga-Aufsteiger gegen Fast-Absteiger - auch in dieser Konstellation steckt eine große Annäherung der Favoritenrollen. Zwar hatte Braunschweig keinen guten Start in die Saison, ist nach zwei Partien noch punkt- und torlos, aber die Niedersachsen haben schon vor nicht allzu langer Zeit gezeigt, dass sie gegen die Berliner bestehen können.

Erst vor zwei Jahren gelang den Braunschweigern gegen Hertha BSC die Überraschung, sie gewannen als Drittligist in einem spektakulären Spiel mit 5:4. Die Mannschaft von Neu-Trainer Sandro Schwarz, der in Berlin nach der gelungenen Relegation das Amt von Felix Magath übernommen hat, steht vor dem Neustart. Nach äußerst enttäuschenden zwei Jahren mit Abstiegskampf trotz großer Investitionen hoffen die Hauptstädter auf die Wende. Mit Braunschweig wartet da ein erster echter Prüfstein.

Erzgebirge Aue gegen 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 18 Uhr)

Die Rheinhessen taten sich zuletzt in der 1. Pokalrunde immer schwer. Vergangene Saison rettete Mainz das Elfmeterschießen beim SV Elversberg (8:7 n.E.) vor dem frühen Aus, davor brauchte es beim TV Havelse (5:1) nach Halbzeitrückstand ein enormes Aufbäumen, nachdem es ein Jahr zuvor schon das Auftaktscheitern in Kaiserslautern gab (0:2).

Mit Aue erwartet Mainz nun ein Los, das wieder das Potenzial für einen herausfordernden bis erfolglosen Abend hat. Spiele beim Absteiger in die 3. Liga gelten grundsätzlich als unangenehm, zumal der Bundesligist selbst mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Trainer Bo Svensson betonte zuletzt, einige Einzelspieler und die Abläufe in der Mannschaft "sind im Moment nicht da, wo sie sein müssten". Das will Aue ausnutzen.

Energie Cottbus gegen Werder Bremen (Montag, 18 Uhr)

Den FC Energie als Erstrundenlos zu bekommen, ist stets eine unangenehme Aufgabe, das zeigt allein der Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre. Selbst der FC Bayern tat sich vor rund einem Jahr beim 3:1-Erfolg in der Lausitz schwer. Auch in den vorigen Jahren schied Cottbus zum Auftakt aus, dreimal davon jedoch im Elfmeterschießen (gegen Freiburg, Stuttgart und den Hamburger SV).

Für Bremen könnte es also auch eine Gedulds- und Kraftfrage werden. "Wir wissen, dass ein sehr ambitionierter Regionalligist auf uns wartet", sagte Werder-Coach Ole Werner. "Es ist die erste DFB-Pokalrunde und man weiß, dass jedes Jahr höherklassige Mannschaften bei tieferklassigen Gegnern ihre Probleme haben - und teilweise sogar scheitern. Insofern sind wir gewarnt." Zumal Bremen zuletzt häufiger davon betroffen war. In den vergangenen elf Jahren schied Werder fünfmal in der ersten Runde aus.

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt (Montag, 20.45 Uhr)

Der Aufsteiger musste beim Zweitligaauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) seine erste Heimniederlage seit September 2021 hinnehmen. Gegen den Europa-League-Sieger Frankfurt soll nun keine weitere folgen. Da hilft es sicher, dass Magdeburg mit dem 3:2 in Karlsruhe die Aufstiegs-Euphorie aufrechterhalten konnte. Eine entsprechende Atmosphäre wird im Stadion vorherschen.

"Alles ist möglich. Das ist eine schöne Gelegenheit, um zu zeigen, was man drauf hat. Wir wissen, was wir können und was wir umsetzen wollen. Wir werden alles geben, ordentlich Gas geben und versuchen, dem Gegner Paroli zu bieten", sagte Mittelfeldspieler Moritz Broni-Kwarteng.

Quelle: sportschau.de