Sieg im Abstiegskampf VfB schöpft unter Hoeneß wieder Hoffnung Stand: 09.04.2023 19:30 Uhr

Sebastian Hoeneß hat am Ostersonntagabend (09.04.23) mit einem knappen 3:2-Erfolg beim VfL Bochum auch in der Liga einen gelungenen Einstand als Trainer des VfB Stuttgart gefeiert und drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Jo Herold

WDR Logo Sportschau

Der VfB ging durch Hiroki Ito in Führung (14.). Danach dauerte es bis zur 58. Minute, bis Kevin Stöger für die Gastgeber per Foulelfmeter auf Remis stellte. Keine 90 Sekunden später erhöhte Serhou Guirassy nach traumhafter Vorarbeit von Borna Sosa (60.). Und wiederum nur wenige Minuten später brachte Josha Vagnoman die Gäste endgültig auf die Siegerstraße (63.). Zwar verkürzte Philipp Hofmann in der Schlussphase der Partie noch einmal. Aber Stuttgart beendete die Partie als neuer Tabellen-Sechzehnter, Bochum verharrt auf Rang 14.

Bochum, zuletzt mit drei Spielen ohne Niederlage in der Bundesliga, begann selbstbewusst und übernahm die Spielkontrolle. Doch Stuttgart verwandelte eiskalt die sich bis dahin einzig bietende Torchance der Partie: Ito brachte die Gäste früh in Front, als er einen Schuss aus 16 Metern zentraler Position perfekt traf und den Ball mittig unter der Latte im Tor versenkte. Manuel Riemann sah den Ball gegen die tiefstehende Sonne spät und riss seine rechte Faust zu spät hoch.

Der weitere Spielverlauf bis zur Pause: Die Zahl der Möglichkeiten für eins der Teams, nach einem Treffer zu jubeln, erhöhte sich nicht einmal um eins.

Nach der Pause turbulent

Nach dem Seitenwechsel änderte sich so einiges im Kellergipfel in Bochum. Zuerst prüfte Kostas Stafylidis VfB-Keeper Fabian Bredlow mit einem Fernschuss(48.). Dann tanzte sich Vagnoman durch die VfL-Abwehr und scheiterte erst im letzten Moment an Manuel Riemann, der den Schuss aus kurzer Distanz mit einem Reflex parierte (51.).

Für das nächste Highlight sorgte dann erneut der VfB - allerdings zu seinen Ungunsten: Enzo Millot hatte Philipp Förster im eigenen Strafraum geschubst, Stöger verwandelte den fälligen Strafstoß zum umjubelten Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz.

Doppelschlag des VfB setzt VfL unter Druck

Die Vorentscheidung dieser Osterpartie fiel zwischen den Minuten 60 und 63 - jeweils über die rechte Abwehrseite der Bochumer: Zuerst passte Borna Sosa mit einem wunderschönen Außenristpass den Ball vor die Füße von Guirassy, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Danach war es Millot, der von links nach einer starken Einzelleistung den Ball an den zweiten Pfosten flankte, wo VfL-Schlussmann Riemann sich völlig verschätzte und Vagnoman per Kopf auf 3:1 erhöhte.

Bochum steckte nicht auf. Gerrit Holtmann nahm eine Asano-Flanke ab, fand aber in einem brillant reagierenden Bredlow seinen Meister (72.). Besonders Manuel Riemann trieb seine Vorderleute immer wieder an und wollte die drohende Niederlage unbedingt abwenden: Zuerst brachte der Keeper Broschinski ins Spiel - noch ohne Erfolg (83.). Nach einer erneuten Einleitung des Schlussmanns verkürzte dann aber Philipp Hofmann nach einem sehenswerten Spielzug der Hausherren. Den Sieg der Schwaben konnte der VfL in der hektischen Schlussphase aber nicht mehr verhindern.

Bochum bei Union, Stuttgart gegen Dortmund

Am nächsten Spieltag Bochum auswärts bei Union Berlin bestehen (Sonntag, 16.04.2023 um 17.30 Uhr). Stuttgart empfängt einen Tag zuvor Borussia Dortmund (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de