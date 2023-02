3:0 gegen Bochum Müller überholt Müller - und lässt Bayern jubeln Stand: 11.02.2023 17:21 Uhr

Thomas Müller hat Gerd Müller überholt und ist Bayerns neuer Rekord-Feldspieler. In seinem Jubiläumsspiel leitete er am Samstagnachmittag (11.02.2023) auch den Sieg gegen den VfL Bochum ein.

Christian Hornung

Mit dem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Bochum untermauerten die Münchener ihre Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga und zeigten sich gut gerüstet für das Königsklassen-Duell am kommenden Dienstag mit Lionel Messi und Neymar. Die Bochumer lieferten eine ordentliche Partie, waren aber letztlich viel zu harmlos, um an den historischen Tag aus dem Jahr 1991 anknüpfen zu können.

Als sich Ralf "Katze" Zumdick vor dem Spiel im WDR-Interview an diesen Auswärtssieg des VfL Bochum bei den Bayern erinnerte, da nannte die Torhüter-Legende auch gleich das Erfolgsrezept gegen den Rekordmeister: "Du musst da die ersten 15 Minuten ohne Gegentor überstehen. Dann weißt du, dass du eine Chance hast." Damals überstand Zumdick nicht nur die erste, sondern auch die darauffolgenden fünf Viertelstunden ohne Gegentor, Ralf Benatelli und Heiko Bonan schossen einen 2:0-Erfolg im Münchner Olympiastadion heraus.

Mutiger Beginn der Bochumer

Die erste Viertelstunde überstand am Samstag (11.2.2023) nun auch sein indirekter Nachfolger Manuel Riemann und auch die zweite - denn Bochum begann die Partie beim Spitzenreiter erfrischend mutig. Mit fünf, sechs Spielern störten die VfL-Profis die Bayernn schon an deren Strafraum, erschwerten ihnen das Aufbauspiel enorm.

Wenn die erste Pressinglinie dann aber mal überspielt war, wurde es ab und ab gefährlich: In der 17. Minute köpfte Eric Maxim Choupo-Moting eine Flanke von Joao Cancelo ans Außennetz, nach einer knappen halben Stunde verlängerte Choupo-Moting einen hohen Ball in den Lauf von Thomas Müller, dessen Lupfer Riemann aber so gerade noch herunterpflücken konnte.

Janko-Patzer - Riemann wieder mit Ausflugs-Pech

Mit seinen Ausflügen hatte Riemann ja zuletzt seine Probleme, beim Pokal-1:2 gegen Dortmund am Mittwoch leitete mit einem solchen das 49,5-Meter-Gegentor durch Emre Can ein. Natürlich war in dieser Szene, die Riemann selbst eingeleitet hatte, auch viel Pech dabei. Und das ereilte ihn in München erneut: In der 41. Minute wollte Riemann nach einem katastrophalen Rückpassversuch von Saidy Janko retten, kam auch weit außerhalb des Strafraums kurz an den Ball, blieb aber an Müller hängen. Der umkurvte noch einmal Janko und schob aus 18 Metern ins leere Gehäuse - wie in Dortmund kam Riemann nicht mehr rechtzeitig auf seine Linie zurück.

Für Müller war es ein besonderes Tor in einem besonderen Spiel: Mit seinem 428. Einsatz überholte Thomas seinen Namensvetter Gerd als alleiniger Rekord-Feldspieler des FCB. Noch vor dem Wechsel hätten die Gastgeber nachlegen müssen, nachdem Riemann einen Kopfball von Matthijs de Ligt nur nach vorn abklatschen konnte. Leon Goretzka flog heran und hatte freie Bahn für seinen Kopfball - der Ex-Bochumer platzierte die Kugel aber links am Pfosten vorbei.

VfL mit zu wenig Aktivität nach vorn

Was den Bochumern in der ersten Halbzeit gefehlt hatte, war neben diesen zwei, drei Aussetzern in der Defensive auch ihr Spiel nach vorn: 12:1 Torschüsse standen beim Seitenwechsel zu Buche, Yann Sommer im Münchener Tor war kaum gefragt. Das änderte sich in der 51. Minute zumindest einmal kurzfristig: Philipp Hofmann setzte sich im Luftkampf stark gegen de Ligt durch, Sommer lenkte den Kopfball aber über die Latte.

Danach erhöhten die Münchener wieder die Schlagzahl und kombinierten in der 64. Minute zu schnell für den VfL: Über Leroy Sané, Goretzka und Jamal Musiala kam der für Müller eingewechselte Kingsley Coman von halbrechts zum Abschluss - und tunnelte den erneut unglück aussehenden Riemann. Als sich Janko dann in der 73. Minute nur regelwidrig im Strafraum gegen Serge Gnabry zu helfen wusste, verwandelte der Gefoulte den Strafstoß selbst zum 3:0 - da war die Hoffnung auf einen ähnlichen Coup wie vor 32 Jahren aber ohnehin schon längst verflogen.

Bayern unter der Woche gegen Paris

Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Bayern München zu Hause auf Paris Saint-Germain (Dienstag, 14.02.2023 um 21 Uhr).

In der Bundesliga ist der Rekordmeister in Gladbach gefordert (Samstag, 18.02.2023 um 15.30 Uhr). Bochum spielt parallel zu Hause gegen Freiburg.

Quelle: sportschau.de