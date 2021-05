1:1 im Derby Frankfurt patzt gegen Mainz

Herber Rückschlag für Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions League: Die SGE kam in der Fußball-Bundesliga nicht über ein Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 hinaus, der nun vor dem Klassenerhalt steht.

Erlebt Eintracht Frankfurt in Sachen erstmaliger Champions-League-Qualifikation ein Déjà-vu? Diese Angst geht jetzt um bei der SGE nach dem ernüchternden 1:1 (0:1) im Rhein-Main-Derby am Sonntag (09.05.2021) gegen den 1. FSV Mainz 05. Schon vor zwei Jahren hatte die Eintracht aus einer guten Ausgangsposition die Königsklasse im Bundesliga-Endspurt verspielt. Dies droht nun erneut.

Erstmals seit Ende Januar rutschte Frankfurt wieder aus den Top 4 der Liga. Nach den Siegen des VfL Wolfsburg (60 Punkte) und von Borussia Dortmund (58) müssen sich die Hessen (57) trotz einer historischen Saison womöglich wieder mit der Europa League begnügen.

Ajdin Hrustic (85.) rettete zwar das Remis, an den letzten beiden Spieltagen sind SGE-Trainer Adi Hütter und seine Mannschaft nun aber auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen. Karim Onisiwo (11.) bescherte dem Team des Mainzer Trainers Bo Svensson dagegen einen ganz wichtigen Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Frankfurt eiskalt erwischt

Uninspiriert starteten die Gastgeber ins 100. Bundesligaspiel von Hütter und wurden gleich eiskalt von den Mainzern erwischt, die nun seit neun Ligaspielen ungeschlagen sind. Onisiwo setzte aus rund 20 Metern unbedrängt einen Flachschuss ins linke Eck. Die Eintracht wirkte geschockt, agierte ideenlos und biss sich an gut organisierten und kompakt agierenden Mainzern die Zähne aus. Dazu lief Frankfurt immer wieder Gefahr, von den hellwachen und selbstbewussten 05ern ausgekontert zu werden.

Rode verletzt vom Platz

Bis auf eine Direktabnahme von Filip Kostic (20.), den der gute Mainzer Schlussmann Robin Zentner parierte, und einen Sololauf von André Silva (37.), den Jeremiah St. Juste im letzten Moment stoppte, brachten die Hessen nichts zustande. Dazu musste Führungsspieler Sebastian Rode früh verletzt vom Platz (29.).

Mainz mit wenig Ballbesitz, aber kompakt

Auch nach der Pause überließen die Mainzer dem Gegner das Spiel. Frankfurt hatte phasenweise zwei Drittel Ballbesitz, machte aber nichts daraus. Ein Distanzschuss von Daichi Kamada (52.) ging weit am Tor vorbei. Nach einer Stunde reagierte Hütter auf den schwachen Auftritt seiner Elf und brachte mit Amin Younes, Stefan Ilsanker und Timothy Chandler frische Kräfte.

Dramatischer Schlussspurt

Doch zuweilen beschlich einen das Gefühl, dass die Eintracht an diesem Tag den Ball nicht im Mainzer Tor würde unterbringen können. Im Gegenteil: In der 75. Minute schickte Jonathan Burkardt Onisiwo steil, der die gute Chance zur Vorentscheidung vergab und frei vor Kevin Trapp am Frankfurter Torwart scheiterte. Als Hrustic artistisch im Sitzen den Ball doch noch im Mainzer Tor unterbrachte, blies die SGE zur Schlussoffensive.

Unbd die wurde dramatisch. Einen Schuss von Steven Zuber (90.+1) lenkte St. Juste gerade noch am Tor vorbei. Eine Minute später setzte Torjäger Silva einen Drehschuss im Strafraum knapp neben den rechten Pfosten. Somit stand am Ende ein gerechtes Unentschieden, das der Eintracht wehtut, auch wenn sie daheim in dieser Saison ungeschlagen bleibt.

Frankfurt spielt nun am Samstag (15.05.2021) um 15.30 Uhr bei Schalke 04. Die Mainzer empfangen tags darauf um 18 Uhr Borussia Dortmund.

Quelle: sportschau.de