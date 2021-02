Fußball-Bundesliga Frankfurt weiter nicht zu stoppen

Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga nicht zu stoppen. Auch gegen den 1. FC Köln gab es einen Sieg - es ist der achte aus den vergangenen neun Spielen.

WDR Logo Sportschau

Wer will diese Frankfurter Eintracht stoppen? Die Mannschaft von Adi Hütter blieb am Sonntag (14.02.2021) auch gegen den 1. FC Köln in der Erfolgsspur, siegte verdient mit 2:0 (0:0) und kletterte in der Bundesliga-Tabelle auf den dritten Platz.

Toptorjäger André Silva (57.) und Evan N'Dicka (79.) stellten den achten Sieg aus den vergangenen neun Spielen her. Damit bleiben die Überflieger vom Main das beste Team des Jahres.

Eintracht der Rekorde, Kölner Auf und Ab

Und nicht nur das: 39 Punkte nach 21 Spieltagen bedeuten für die Eintracht Vereinsrekord. Auch vier Siege in den ersten vier Rückrundenspielen holten sie nie zuvor. Außerdem blieben die Frankfurter erstmals seit der Saison 1990/91 in den ersten zehn Heimspielen einer Bundesligasaison ungeschlagen.

Die Spielzeit der Kölner verläuft dagegen weiter mal rauf, mal runter. Das Zwischenhoch mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Partien ist beendet. Nach den Überraschungserfolgen in Dortmund und beim Derby in Mönchengladbach gab es diesmal für den "Effzeh" nichts zu holen.

Laut FC-Trainer Markus Gisdol hätte seine Mannschaft einen "100-Prozent-Tag" gebraucht, um bei der Eintracht etwas mitzunehmen. Davon waren die Kölner an diesem Nachmittag jedoch weit entfernt. Die Ausfälle von Kapitän Jonas Hector (muskuläre Probleme) und Abwehrchef Sebastiaan Bornauw (Rückenprobleme) erschwerten die Aufgabe.

Köln griffig in den Zweikämpfen

Dennoch legten die Kölner keinen Katastrophen-Auftritt auf den Rasen. Der FC ging aggressiv in die Zweikämpfe, verteidigte konzentriert und versuchte immer wieder, die Frankfurter Defensive durch schnelle Konter in Verlegenheit zu bringen.

Erst nach 20 Minuten wurde die Eintracht dominanter und erhöhte langsam, aber stetig den Druck aufs Kölner Tor. Einen Kopfball (23.) und einen strammen Distanzschuss (30.) von Daichi Kamada wehrte Kölns Schlussmann Timo Horn mit starken Paraden ab. Silva (27., 45.) und Evan Ndicka (31.) ließen weitere Möglichkeiten per Kopf liegen.

Köln brachte im Offensivspiel so gut wie gar nichts zustande. Mehr als ein schwacher Fernschuss von Elvis Rexhbecaj (32.) blieb in der ersten Halbzeit nicht zu notieren.

Spiel auf ein Tor

So musste sich die Eintracht zur Pause lediglich den Vorwurf gefallen lassen, zu verschwenderisch mit ihren Chancen umzugehen. Auch im zweiten Durchgang entwickelte siich ein Spiel auf ein Tor, das der Kölner. Einen Schuss von Erik Durm verlängerte Kamada auf Silva, der mit einem coolen Lupfer Horn aus kurzer Distanz endlich überwand.

Die Kölner wurden nun offensiv etwas mutiger, Distanzschüsse des Ex-Frankfurters Marius Wolf (64.) und von Emmanuel Dennis (67.) waren aber zu ungenau. In der Schlussphase sollte "Joker" Luka Jovic der nun nachlassenden Eintracht-Offensive neues Leben einhauchen, für die Entscheidung sorgte aber Abwehrspieler Ndicka per Kopf nach einer Flanke von Filip Kostic.

Frankfurt empfängt nun am Samstag (20.02.2021) um 15.30 Uhr Tabellenführer Bayern München zum Topspiel. Köln spielt zeitgleich daheim gegen Aufsteiger VfB Stuttgart.

Quelle: sportschau.de