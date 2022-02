3:2-Sieg gegen RB Leipzig Bayern München baut Vorsprung aus Stand: 05.02.2022 20:21 Uhr

Bayern München hat seine Tabellenführung der Bundesliga durch einen Heimsieg gegen RB Leipzig gefestigt. Leipzig gelang zweimal der Ausgleich, verlor am Ende aber doch.

Durch das 3:2 (2:1) gegen Leipzig am Samstag (05.02.2022) haben die Bayern in der Tabelle nun vorerst wieder neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Der BVB spielt am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen. Leipzig bleibt dagegen hinter den Europapokalplätzen zurück.

"Beide Teams hätten von den Chancen her gewinnen können", sagte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann bei Sky. "Wir hatten beim dritten Tor ein bisschen Glück. Ein wichtiger Sieg für uns."

Aufbaufehler der Leipziger ermöglicht Bayern-Führung

In der 12. Minute leisteten sich die Leipziger WIlli Orban und Konrad Laimer gemeinsam einen folgenschweren Ballverlust: Robert Lewandowski kam in halblinker Position zu einem Rechtschuss aus etwa 15 Metern. Leipzigs Torwart Péter Gulácsi wehrte zur Seite ab, doch Thomas Müller staubte freistehend ab.

Wenig später aber fand Leipzig eine Antwort: Nach einem Ballgewinn im MIttelfeld spielte Christopher Nkunku rechts im Strafraum Laimer an. Dessen Hereingabe bugsierte an der Grundlinie André Silva aus spitzem Winkel mit dem linken Fuß über die Linie (27.).

Kingsley Coman hätte die Bayern in der 34. Minute fast erneut in Führung gebracht, sein Heber sprang aber nur an den rechten Pfosten. Ein zweiter Treffer von Thomas Müller in der 36. Minute zählte nicht, Lewandowski hatte zuvor Josko Gvardiol gefoult. Doch noch vor der Pause waren die Bayern wieder in Führung: Coman brachte den Ball von links herein, Lewandowski köpfte aus zehn Metern ins Tor (44.).

Siegtreffer der Bayern durch ein Eigentor

Nach der Pause erzielte Leipzig vor den 10.000 nach Coronamaßnahmen erlaubten Fans zum zweiten Mal den Ausgleich. Laimer spielte Nkunku frei, der vor Torwart Manuel Neuer ruhig blieb und mit dem rechten Fuß souverän flach ins rechte Eck einschob (53.).

Doch der Schlagabtausch ging weiter: Leipzigs Torwart Gulácsi leistete sich dann im Spielaufbau einen Fehlpass, der zur dritten Führung der Bayern führte. Gnabry wollte dabei nochmal ablegen, doch diesen Pass fälschte Gvardiol ins eigene Tor ab (58.).

Beide Teams schienen in der Schlussphase stets dem nächsten Tor nah: Lewandowski zielte in der 62. Minute im Fallen und in Bedrängnis nur knapp vorbei. Der Leipziger Dominik Szoboszlai scheiterte an Neuer (72.) wie auch Emil Forsberg (82.). Und so entschieden die Bayern den Schlagabtausch letztlich für sich. "In Summe ist es schade, dass wir fast zwei Eigentore schießen aus meiner Sicht", sagte Leipzigs Trainer DOmenico Tedesco bei Sky.

Bayern in Bochum, Leipzig gegen Köln

Für die Bayern geht es in der Bundesliga am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum weiter. Am folgenden Dienstag steht das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim FC (Red Bull) Salzburg an.

Der Europapokal 2021/22 Bild: Florian von Lebrade/WDR

RB Leipzig empfängt schon am Freitagabend (20.30 Uhr) den 1. FC Köln in der Bundesliga. Am folgenden Donnerstag kommt Real Sociedad San Sebastian zum Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League.

