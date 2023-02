Europa-League-Auslosung Freiburg gegen Juventus - Union gegen Saint-Gilloise Stand: 24.02.2023 12:50 Uhr

Der SC Freibug zieht das Traumlos! Es geht gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Das Überraschungsteam von Union Berlin trifft im Achtelfinale auf Union Saint-Gilloise aus Belgien. Nicht so attraktiv ist das Los für Bayer Leverkusen: Die Werkself empfängt zunächst im eigenen Stadion den ungarischen Vertreter Ferencváros Budapest.

WDR Logo Sportschau

Freiburg tritt zunächst auswärts an, Union und Bayer haben im Hinspiel Heimrecht. Leverkusen und Berlin haben sich in der Zwischenrunde durchgesetzt, Freiburg war als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 9. März ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später (16. März) statt.

Das Achtelfinale im Überblick:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

FC Sevilla - Fenerbahce Istanbul

Juventus Turin - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencváros Budapest

Sporting Lissabon - FC Arsenal

Manchester United - Betis Sevilla

AS Rom - Real Sociedad

Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam

Duelle von Teams aus demselben Land erst ab Viertelfinale

Politisch von der UEFA ausgeschlossene Duelle sind nicht möglich, weshalb wohl nur eine Einschränkung gelten wird: Teams aus demselben Verband dürfen im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Das ist erst ab dem Viertelfinale möglich.

Der Gewinner des Turniers erhält ein Startrecht in der Gruppenphase der Champions League der Saison 2023/24.

Die weiteren Termine

Achtelfinale: 9. und 16. März

Viertelfinale: 13. und 20. April

Halbfinale: 11. und 18. Mai

Endspiel: 31 Mai in der Puskás Aréna in Budapest

Finalstadion 2023: die Puskas Arena in Budapest Bild: Imago

Europa Conference League wird ebenfalls ausgelost

Auch für die Europa Conference League wird das Achtelfinale am Freitag (13 Uhr) ausgelost, nach dem Ausscheiden des 1. FC Köln ist dort kein Team aus der Bundesliga mehr vertreten.

Lostopf 1 (Gruppensieger):

AZ Alkmaar (Niederlande)

Djurgården (Schweden)

Istanbul Başakşehir (Türkei)

OGC Nizza (Frankreich)

Sivasspor (Türkei)

Slovan Bratislava (Slowakei)

FC Villarreal (Spanien)

West Ham Utd (England)

Lostopf 2 (Sieger Zwischenrunde):

RSC Anderlecht (Belgien)

FC Basel (Schweiz)

Lazio Rom (Italien)

AEK Larnaca (Zypern)

AC Florenz (Italien)

KAA Gent (Belgien)

Lech Posen (Polen)

Sheriff Tiraspol (Moldawien)

Die weiteren Termine sind dieselben wie in der Europa League - abgesehen vom Endspiel, das am 7. Juni in der Eden Arena in Prag stattfinden soll. Der Turniersieger erhält ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League der Saison 2023/24.

2022 gewann AS Rom die erste Auflage der Europa Conference League. Bild: Imago

Quelle: sportschau.de