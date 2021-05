EM-Kader Löw nimmt Müller und Hummels mit

In seinem EM-Kader vertraut Joachim Löw auf die Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels. Überraschend im Kader stehen zudem Kevin Volland von der AS Mocao und Christian Günter vom SC Freiburg.

Joachim Löw hat seinen letzten Kader für ein großes Turnier benannt. Im Aufgebot stehen 26 Spieler, somit wird Joachim Löw keine weiteren Spieler aussortieren müssen, da auf Grund der Corona-Pandemie drei Spieler mehr als Gewöhnlich im Kader stehen dürfen. "Die Regelung macht wirklich Sinn, wir haben deshalb aber auch darauf verzichtet zunächst noch mehr Spieler mitzunehmen", so Löw zur Größe seines Aufgebots.

Müller und Hummels wieder dabei

Seit Joachim Löw 2019 die drei Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller aus dem Kader der Nationalmannschaft geworfen hatte, blieb die Thematik ein ständiger Unruheherd. Kaum ein Länderspiel und Interview verging ohne Fragen nach den drei Führungsspielern. Zwei von ihnen hat Löw für das Turnier jetzt zurück geholt. Mats Hummels in Dortmund und Thomas Müller unter Hansi Flick in München haben zu ihrer Bestform zurückgefunden.

Zwei Überraschungen

Kevin Volland (AS Moncao) und Christian Günter (SC Freiburg) stehen durchaus überraschend im EM-Aufgebot. Zu Volland sagte Löw: "Er macht körperlich einen starken Eindruck und wir glauben, dass er uns mit seinem Durchsetzungsvermögen bereichern kann." Volland hat für Monaco in der laufenden Saison 16 Treffer erzielt.

Günter ist erstmals seit 2016 wieder im Kreis der Nationalmannschaft dabei, damals blieb er beim Gewinn der Silbermedaille beim Olympischen Fußball-Turnier allerdings ohne Einsatz. Sein bislang einziges Länderspiel hat der Freiburger 2014 gegen Polen bestritten - damals spielte er neun Minuten.

Einfaches Spiel im Tor

Manuel Neuer ist als Kapitän im Tor der Nationalmannschaft gesetzt. Die Qual der Wahl hinter Neuer hat sich für Löw von alleine gelöst. Weil sich Marc-André ter Stegen einer Knie-OP unterziehen muss, sind Kevin Trapp und Bernd Leno als Ersatzkeeper dabei. Einer von beiden hätte ansonsten wohl den Kürzeren gezogen.

Der Deutsche EM-Kader Spieler Verein Spiele (Tore) Torhüter Manuel Neuer FC Bayern München 98 (0) Bernd Leno Arsenal London 8 (0) Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 5 (0) Verteidiger Mats Hummels Borussia Dortmund 70 (5) Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 38 (2) Antonio Rüdiger FC Chelsea 40 (1) Robin Koch Leeds United 7 (0) Niklas Süle FC Bayern München 29 (1) Lukas Klostermann RB Leipzig Marcel Halstenberg RB Leipzig Robin Gosens Atalanta Bergamo Christian Günter SC Freiburg Mittelfeld/Sturm Emre Can Borussia Dortmund Joshua Kimmich FC Bayern München Leon Goretzka FC Bayern München Ilkay Gündogan Manchester City Toni Kroos Real Madrid Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach Thomas Müller FC Bayern München Kai Havertz FC Chelsea Leroy Sané FC Bayern München Jamal Musiala FC Bayern München Serge Gnabry FC Bayern München Kevin Volland AS Monaco Timo Werner FC Chelsea

Der deutsche EM-Fahrplan

Für die Nationalspieler steht zunächst noch der Abschluss der nationalen Ligen auf dem Programm. Vier deutsche Spieler stehen zudem noch im Finale um die Champions League zwischen Chelsea und ManCity (Gündogan, Havertz, Rüdiger, Werner). Außerdem wird Toni Kroos auf Grund seiner Corona-Infektion vorraussichtlich verspätet zur Nationalmannschaft dazu stoßen.

Auf dem Weg zum EM-Auftakt gegen Frankreich in München (15.06., 21 Uhr) bestreitet die DFB-Elf noch zwei Testpiele. Am 2. Juni geht es gegen Dänemark und am 7. Juni gegen Lettland.

