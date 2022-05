Eishockey-WM Deutschland überrascht die Slowakei Stand: 14.05.2022 21:37 Uhr

Nach der Auftaktniederlage gegen Kanada hat das deutsche Eishockeyteam bei der WM in Finnland den ersten unerwarteten Erfolg geschafft: Gegen die Slowakei gelang ein Überraschungssieg.

WDR Logo Sportschau

Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat sich gegen die Slowakei mit Leidenschaft zurückgemeldet und den ersten Sieg bei der WM gefeiert. Drei Monate nach dem 0:4 gegen die Slowaken bei Olympia in Peking feierte die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag (14.05.2022) in Helsinki ein 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen den Olympia-Dritten.

Matthias Plachta von den Adler Mannheim mit einem starken Alleingang (22. Minute) und Leo Pföderl (27.) von den Eisbären Berlin schossen den WM-Halbfinalisten von 2021 auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale zum Erfolg gegen den direkten Konkurrenten. Diesmal ließen die Deutschen mit NHL-Goalie Philipp Grubauer nur den Treffer von Kristian Pospisil (32.) zu.

Starkes zweites Drittel entscheidet

Vor 4.387 Zuschauer in der gut zur Hälfte gefüllten Halle war das zweite Drittel entscheidend. Damit verschafften sie sich mit drei Punkten aus dem schwierigen ersten WM-Wochenende mit den Partien gegen Kanada (3:5) und die Slowakei eine gute Ausgangsposition für die vermeintlich entscheidenden Aufgaben für das Weiterkommen.

Anders als gegen Kanada vermieden die Deutschen diesmal einen Rückstand. Eine von den Slowaken leichtfertig ermöglichte Überzahlsituation Ende des ersten Drittels nutzten sie aber ebenso wenig wie ein Powerplay im zweiten Abschnitt, als sie mehr als eine Minute sogar zwei Spieler mehr auf dem Eis hatten.

Spannung im letzten Drittel

Die Führung resultierte aus einer starken Einzelleistung von Plachta: Mit viel Tempo stürmte der Routinier in die Offensivzone, von einem Slowaken prallte der Puck ins Tor. Trotz der zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung dank eines Zusammenspiels der beiden Berliner Marcel Noebels und Pföderl wurde es aber schnell wieder spannend: Grubauer konnte zunächst parieren, ließ sich dann aber von dem von hinter dem Tor kommenden Pospisil überwinden.

Ende des zweiten Drittels gerieten die Deutschen unter Druck - hielten dem aber Stand und überstanden auch eine 3:5-Unterzahl zu Beginn des Schlussabschnitts. Mit Moral brachte der Olympia-Zehnte den Sieg über die Zeit.

Weiter geht's für das deutsche Team am Montag (16.05.2022) ab 19.20 Uhr mit der Partie gegen Frankreich.

Quelle: sportschau.de