Borussia Dortmund hat gegen den VfL Wolfsburg den Heimfluch vertrieben und einen Champions-League-Platz zurückerobert.

Nach zuletzt drei Niederlagen im eigenen Stadion hat Borussia Dortmund ein hart erkämpftes 2:0 (0:0) über den VfL Wolfsburg errungen. Dank der Treffer von Manuel Akanji (66. Minute) und Jadon Sancho (90.+1) verbesserte sich das Team von Edin Terzic am Sonntag (03.01.2021) auf den vierten Tabellenrang.

"Wir hatten unsere Möglichkeiten. Aber wir hätten in der zweiten Halbzeit etwas mehr machen müssen", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. "Es war nicht so, dass wir schlecht gespielt haben. Aber wir haben zu viele Standardsituationen zugelassen." Auch Maximilian Arnold nannte die Niederlage "absolut bitter und ärgerlich. Wenn man hier etwas mitnehmen will, muss man zu jeder Sekunde hellwach sein", sagte der Mittelfeldspieler.

Wolfsburg trifft nicht

Der seit Wochen schmerzlich vermisste Torjäger Erling Haaland, der sich Anfang Dezember einen Muskelfaseriss zugezogen hatte, sollte dem zuletzt schwerfälligen Angriffsspiel der Borussia mehr Tiefe und Tempo verleihen. Doch die Rückkehr des Norwegers verpuffte zunächst wirkungslos.

Den besseren Start erwischten die Wolfsburger, die bereits in der Anfangsphase zwei hochkarätige Chancen durch Xaver Schlager und Yannick Gerhardt ungenutzt ließen.

Dortmund vergibt gute Chancen

Erst danach fand der BVB Mittel, um sich vom engagierten Pressing der "Wölfe" etwas zu befreien. So scheiterte Marco Reus aus kurzer Distanz an Torhüter Koen Casteels. Gleichwohl blieben die Norddeutschen ein unbequemer Gegner.

Das hohe Tempo der Anfangsphase konnten beide Teams jedoch nicht aufrecht erhalten. Dennoch boten sich dem BVB noch vor der Pause zwei gute Chancen zur Führung. Zunächst scheiterte Reus mit einem Zuspiel an Haaland, drei Minuten später verfehlte Jadon Sancho das leere Tor.

Auch nach Wiederanpfiff duellierten sich beide Teams weiter auf Augenhöhe - mit leichten Vorteilen für den BVB. Nur der starken Reaktion von Schlussman Casteels in der 53. Minute war es zu verdanken, dass der Schuss von Haaland nicht im Wolfsburger Netz landete.

Müder Erling Haaland

Doch die konzentrierte Arbeit der Borussia machte sich noch bezahlt. Nach Ecke von Sancho war Abwehrspieler Akanji per Kopf zu Stelle und bescherte seinem Team mit seinem zweiten Saisontreffer die Führung.

Der für den müden Haaland eingewechselte Steffen Tigges hätte mit seinem ersten Schuss auf 2:0 erhöhen können, aber VfL-Verteidiger John Anthony Brooks rettete kurz vor der Torlinie. Dann machte Sancho mit einem Konter in der Nachspielzeit alles klar.

BVB muss zum Spitzenspiel

Für den BVB geht es in der Bundesliga am Samstagabend kommender Woche auswärts weiter (09.01.2021/18.30 Uhr), Gegner ist dann RB Leipzig. Der VfL tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin an.

