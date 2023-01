Darts-WM Michael Smith gewinnt hochklassiges Finale Stand: 03.01.2023 23:46 Uhr

In einem hochklassigen Finale gegen Michael van Gerwen hat sich der Engländer Michael Smith erstmals zum Darts-Weltmeister geworfen.

Bei seiner insgesamt dritten Finalteilnahme war es am Dienstagabend (03.01.2023) soweit: Nach dem Vizeweltmeistertitel 2019 und 2022 gewann der "Bully Boy" 7:4 und durfte jubeln.

Smith jetzt auch Weltranglisten-Erster

"It's coming home", sangen die vielen englischen Fans schon deutlich vor dem Ende des Spiels, als sich der Erfolg für Smith langsam abzeichnete. 2019 hatte in der gleichen Finalpaarung im Alexandra Palace, kurz "Ally Pally," in London noch van Gerwen gewonnen. Nach einem starken Turnier und einem furiosen Finale sind 500.000 Pfund (rund 565.000 Euro) und die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy der Lohn für Smith, der damit auch die Weltrangliste anführt.

Der Engländer hatte im Halbfinale auch den Deutschen Gabriel Clemens ausgeschaltet, der durch die Halbfinalteilnahme aus deutscher Sicht damit ein historisches Ergebnis erzielt hatte.

Neun-Darter: Unglaubliches Leg im zweiten Satz

Besonders ein Leg im zweiten Satz dürfte in der Erinnerung der jubelnden Fans bleiben: Smith gelang der erste Neun-Darter bei dieser Weltmeisterschaft und der erste Neun-Darter in einem WM-Finale seit Adrian Lewis vor zwölf Jahren. Besonders kurios: Gegner Michael van Gerwen hatte im gleichen Leg selbst acht perfekte Darts geworfen und den Pfeil auf die Doppel-12 nur ganz knapp verpasst.

Zuvor hatte es bei den Titelkämpfen im Alexandra Palace immer wieder sechs, sieben oder acht perfekte Darts gegeben - der Neuner blieb aber in den ersten 94 Partien des mit 2,5 Millionen Pfund (rund 2,84 Millionen Euro) dotierten Events aus und kam erst im großen Endspiel zwischen den Giganten Smith und van Gerwen. Bei den Weltmeisterschaften 2017, 2018, 2019 und 2020 hatte es beispielsweise gar keinen Neun-Darter gegeben.

Smith nutzt das Momentum

Zum ersten Mal in diesem Turnier bekam van Gerwen danach dann auch Probleme. Nach dem emotionalen Neun-Darter hatte Smith kurzzeitig das Momentum auf seiner Seite, das Publikum war in dem hochklassigen Match sowieso auf der Seite des Engländers. Smith führte mit 2:1, es war van Gerwens erster WM-Rückstand in sechs Spielen.

Doch der Mann im grellgrünen Shirt brauchte nicht lange, um sich zu erholen. Kurze Zeit später hatte er zwei aufeinanderfolgende Sets gewonnen und die Führung zurückgeholt - es sollte die letzte an diesem Abend bleiben. Smith ging mit 6:3 in Führung, van Gerwen kam nochmal heran, aber am Ende setzte sich der Engländer verdient durch, der danach mehrfach mit der Fassung und den Tränen rang. "Abgesehen von der Geburt meiner Kinder war das der größte Moment meines Lebens", sagte Smith. "Ich hatte meine Chancen", sagte van Gerwen und klopfte seinem Kontrahenten mehrfach anerkennend auf die Schulter: "Er hat brillant gespielt."

Quelle: sportschau.de